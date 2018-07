Escándalo entre Nicole y Cubero: Ella denunció que no puede hablar con sus hijas

La situación entre Nicole Neumann y Fabían Cubero está cada vez peor. Ahora la modelo se encuentra fuera del país y denunció que su exesposo no le deja hablar con sus hijas.Según los panelistas de Involucrados, Neumann estaría por interponer una medida cautelar para poder comunicarse con sus hijas Indiana, Sienna y Allegra.

En medio de todo el escándalo, el futbolista dijo que la modelo solo quiere "joderlo" y que no es verdad que sus hijas están incomunicadas. Para probarlo, Cubero le envió a un periodista del programa una captura de pantalla en la que muestra que Indiana indiana le envió un audio a su madre.Además, el futbolista y actual novio de Mica Vicciconte dijo que no está al tanto de esa supuesta cautelar que la modelo le habría pedido a su abogado.Por otro lado, Vicciconte dijo no saber por qué Nicole hace esto y desmintió enfáticamente que su pareja pueda querer entorpecer la relación de las nenas con su madre.