Fanática de la Selección y más: Las sugerentes fotos de espectacular morocha

? 6 grados. Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 14 Jun, 2018 a las 5:04 PDT

La posta, el backstage ??? Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 14 Jun, 2018 a las 7:05 PDT

? @kierooficial Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 13 Jun, 2018 a las 6:19 PDT

Enzo a la selección ??? Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 9 Jun, 2018 a las 6:00 PDT

? Una publicación compartida de Ivana Nadal (@ivinadal) el 6 Jun, 2018 a las 5:26 PDT

Ivana Nadal llamó la atención de sus fanáticos con una imagen que compartió a través de las redes sociales.Poco antes de que el equipo argentino juegue el primer partido en Rusia, la morocha se puso la camiseta. "Arrancó el mundial y no me pienso sacar la camiseta por 1 mes", escribió a modo de aliento, previendo que Argentina llegará a la finalClaro que eso no es todo. Como tiene acostumbrados a sus seguidores, continúa posteando imágenes en las que deja al descubierto sus sinuosas curvas. En las últimas semanas ha aprovechado para mostrar parte de lo que fue una campaña para una marca de ropa.