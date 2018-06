Cubero y Viciconte revelaron la fantasía íntima que cumplieron en México

Fabián Cubero y Mica Viciconte se convirtieron en la pareja del momento y esta semana protagonizan la tapa de Gente con una fogosa producción de fotos.Durante la entrevista, se animaron a hablar de sus días en México, se refirieron a una futura convivencia y revelaron cómo son en la intimidad., describió Viciconte el descanso que se tomaron.Luego, Cubero contó: "Descubrimos cosas nuevas del otro. Yo soy muy cariñoso y mimoso, me gusta complacerla todo el tiempo".En cuanto a si cumplieron una fantasía en sus vacaciones, la rubia manifestó: "Sí,Por su parte, el futbolista detalló: "Fue una noche increíble. Primero fuimos a cenar. Después nos fuimos a caminar por la playa, solo nos acompañaba el ruido del mar y el reflejo de la luna. La situación nos puso muy románticos y después. Imaginátelo", y agregó: "Todo el tiempo estamos probando cosas nuevas. Aunque en la nota anterior Mica te dijo que fantaseábamos con el trío, hoy no es una propuesta que nos interese ya que priorizamos la pareja".Al mismo tiempo, su novia expresó: "Estoy de acuerdo, aunque te voy a confesar que a la hora del amor el más atrevido y juguetón es Fabián".En tanto, la ex participante de "Combate" reveló cómo fue convivir con su pareja: "Fue un placer poder dedicarnos sólo a nosotros. La convivencia fue un 10, nos divertimos un montón, además sirvió para conocernos y unirnos mucho más", y agregó: "Fue súper productivo porque aprendimos qué le gusta al otro".Luego, fue el turno del jugador para describir cómo fueron esos once días juntos: "Fue excelente. Ningún problema en compartir las 24 horas. Hace casi nueve meses que nos conocemos, y este fue nuestro primer viaje solos", y continuó: "El sábado, cuando volvíamos en el avión, hablábamos sobre cómo íbamos a extrañar el día a día juntos".Con respecto a una posible convivencia en Buenos Aires, Micaela respondió contundente: "Hoy por hoy no está en nuestros planes la convivencia. Estamos muy bien así, si bien todo lo que vivimos durante estos once días suma mucho a la pareja".Por último, Fabián expresó: "Por ahora es complicado que pensemos en vivir juntos en Buenos Aires. Yo tengo mi vida armada lejos de la casa de Mica y más cerca de la casa y del colegio de mis hijas, Indiana, Allegra y Sienna, también de donde entreno y donde viven la mayoría de mis amistades. Pero si las cosas siguen tan bien como hasta ahora, vamos a poner un punto intermedio para encontrarle la vuelta y convivir".