El nuevo proyecto de More Rial: tendrá su propia banda

En medio de duras acusaciones hacia su padre Jorge, More Rial tomó una decisión importante. Firmó contrato con el representante artístico Christian Manzanelli.Manzanelli publicó un video en el que se ve a Morena firmando el contrato y confirmó la noticia:"Desde hoy he tomado la representación artística de 'MORENA RIAL'. Voy a manejar su carrera en todas sus áreas, me pone muy feliz, ¡muy pronto vamos a dar a conocer lo que se viene! ¡Gracias More por confiar en mi persona, vamos a demostrar artísticamente lo que tenés para dar! ¡Ya se van a enterar!".Más tarde este viernes, realizó un nuevo posteo en el que confirmó que está en proceso de formación la banda musical de More.