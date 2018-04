¿Qué superhéroe morirá en Avengers: Infinity War?: El fin de una era

El 26 de abril se estrena Avengers: Infinity War. Desde hace meses, el mundo (que ha aprendido a comportarse como un geek adicto a la novedad) analiza con rayos X cada segundo de cada tráiler, teaser o lo que sea de la película de Marvel que se vende como el fin de una era.Esa era comenzó con el estreno de Iron Man, hace una década y que desde ese entonces, y a lo largo de 18 películas, ha generado fanatismo por nombres clásicos del cómics como Thor, Capitán América, Starlord, Ant-Man, Doctor Strange, Black Widow y sigue la lista.

La excusa para el fin de media humanidad que anuncian las imágenes de Avengers: Infinity War es la llegada de Thanos (a quien pone su voz y su mandíbula característica Josh Brolin), el villano galáctico que quiere recolectar y hacer uso de las famosas gemas del infinito, una serie de piedras mágicas que se han visto desperdigadas a lo largo de las películas de Marvel. Pero hay otra razón por la que esta tercera aventura colectiva de Marvel podría ayudar a dilucidar quién vive y quién muere.

Hay nombres que sabemos que estarán a salvo en Infinity War: Como los británicos Tom Hollan d, el nuevo Spider-Man, y Benedict Cumberbatch , Doctor Strange, ya que ambos son prácticamente flamantes integrantes de la franquicia. Chadwick Boseman , gracias al éxito planetario de Pantera negra y la preeminencia de su reino, Wakanda, en el trailer, tiene nulas chances de morir. Otra en la lista de sobrevivientes es Paul Rudd , cuyo Ant-Man and The Wasp junto a Evangeline Lilly , llegará a los cines en junio próximo.

Iron Man

Capitán América

Hawkeye

Entonces, la gran duda que genera una película como Avengers: Infinity War es: ¿cuál de los más adorados actores del universo Marvel podría morir? ¿Quiénes están a salvo? ¿Habrá sorpresas? Hagamos pronósticos.Tony Stark, gran candidato a inmolarse heroicamente en alguno de los dos últimos films de los Vengadores Tony Stark, gran candidato a inmolarse heroicamente en alguno de los dos últimos films de los Vengadores Crédito: Marvel StudiosPelículas en las que aparece: Iron Man, El increíble Hulk (cameo), Iron Man 2, Los Vengadores, Iron Man 3, Avengers: Era de Ultrón, Capitán América: Civil War, Spider-Man: De regreso a casa.Última aparición: Spider-Man: De regreso a casa.Chances de morir o jubilarse: 75%Próximas apariciones: Avengers: Infinity War y Avengers 4.Iron Man es el pilar sobre el cual se ha construido el universo Marvel en el cine. Pero desde aquellos 10 millones de dólares por su primer film, allá por 2008, Robert Downey Jr ha llegado a cobrar 50 millones por película (tanto por Iron Man 3 y las dos entregas previas de Avengers), 40 millones por Capitán América: Civil War y los mencionados 15 millones por Spider-Man: De regreso a casa. Se ha convertido en uno de los actores mejores pagos del mundo y su personaje parece haber ya cumplido un ciclo. La gran duda es: ¿Tony Stark morirá en Infinity War salvando a Spider-Man o lo hará en Avengers 4? ¿Se convertirá en una inteligencia articifial para un nuevo (sí, nuevo) Iron "Man"? Lo seguro es que el inventor no será parte de los nuevos films de Marvel.Películas en las que aparece: Capitán América: El primer vengador, Los Vengadores, Capitán América: El soldado de invierno, Thor: El mundo oscuro (cameo), Avengers: Era de Ultrón, Capitán América: Civil War, Spider-Man: De regreso a casa (cameo).Última aparición: Capitán América: Civil War.Chances de morir o jubilarse: 100%Películas confirmadas a futuro: Avengers: Infinity War y Avengers 4.Chris Evans ha dicho una y otra vez que ya es hora de colgar el escudo de Steve Rogers. Y le dijo recientemente a Vanity Fair que la cuarta Vengadores será su adiós al personaje. ¿Declaración para despistar? De aquellos 300.000 dólares que ganó por la primera Capitán América llegó a 6,9 millones por Era de Ultrón. Para Civil War, se rumorea llegó a ganar un cachet de 40 millones. Eso, sumado a las ganas de Evans de dedicarse a la dirección, su éxito en Broadway como intérprete teatral y ése plano en el trailer de Infinity War generan muchas dudas (se lo ha visto con el traje del Capitán América de Los Vengadores en el set de Avengers 4) Pero la improbable teoría que dice que es el único que sobrevive y que viaja en el tiempo para vencer a Thanos siempre podría probar ser cierta.ThorPelículas en las que aparece: Thor, Los Vengadores, Thor: El mundo oscuro, Avengers: Era de Ultrón, Thor: Ragnarok.Última aparición: Thor: RagnarokChances de morir o jubilarse: 25 %Películas confirmadas a futuro: Avengers: Infinity War y Avengers 4.Después del reciclaje y éxito de Thor: Ragnarok, donde el martillero nórdico ganó, por fin, una personalidad acorde a la belleza, inteligencia y capacidad cómica del actor Chris Hemsworth , suena díficil que Marvel deje pasar esta oportunidad. De aquellos 200.000 dólares de la primera aventura dirigida por Kenneth Branagh a los 30 millones que embolsó con la tercera, Hemsworth se ha convertido en una superestrella. Aun así, la nueva vida de la franquicia puede salvar al blondo. Además, el mismo actor ha dicho que no tiene problema alguno en hacer varias películas más encarnando al hijo de Odín y que quiere volver a trabajar con el director Taika Waititi.HulkPelículas en las que aparece: Los Vengadores, Iron Man 3 (cameo), Avengers: Era de Ultrón, Thor: Ragnarok.Última aparición: Thor: RagnarokChances de morir o jubilarse: 65 %Películas confirmadas a futuro: Avengers: Infinity War y Avengers 4.La muerte de Hulk, el invencible Hulk, sería una sorpresa. Lo cierto es que también habría que ver dónde entra un personaje como éste en el nuevo esquema de Marvel. No es que los 14 millones que sale Mark Ruffalo por película sean tanto problema -al menos comparado con sus colegas fílmicos- pero si se piensa en un formateo de la historia y hasta una posible llegada de nuevos personajes al equipo ( sí finalmente Marvel recibe de Disney los derechos cinematográficos de los personajes que posee Fox, como Deadpool, los Cuatro Fantásticos y los X-Men) ¿no será la hora de un nuevo Hulk? ¿O de una She-Hulk? La imposibilidad de una nueva película en solitario del personaje ayuda poco y nada a su expectativa de vida.Black WidowPelículas en las que aparece: Iron Man 2, Los Vengadores, Capitán América: El soldado de invierno, Avengers: Era de Ultrón, Capitán América: Civil War.Última aparición: Capitán América: Civil WarChances de morir o jubilarse: 15 %Películas confirmadas a futuro: Avengers: Infinity War y Avengers 4.Scarlett Johansson , la primera dama del universo Marvel, gana 20 millones de dólares por interpretar a la invencible agente rusa, que aún espera por su película solista ( acaba de confirmarse en boca del mandamás del estudio, Kevin Feige, aunque no oficialmente) y ha sido un ejemplo a la hora de lograr sueldos ecuánimes entre hombres y mujeres. Muchos dicen que Natasha Romanoff será la líder del equipo, ya sin Steve Rogers y Tony Stark, para la próxima fase de Marvel.Películas en las que aparece: Thor (cameo), Los Vengadores, Avengers: Era de Ultrón, Capitán América: Civil War.Última aparición: Capitán América: Civil WarChances de morir o jubilarse: 1%Películas confirmadas a futuro: Avengers: Infinity War y Avengers 4.Se dice cobrará 8 millones por Infinity War y Avengers 4.Pero hay una pregunta más grande: ¿dónde diablos está Hawkeye en los trailers de la película? Es más, Clint Barton siquiera aparece en los afiches individuales o generales. La teoría A es: el personaje de Jeremy Renner muere tan rápido que ni vale la pena sumarlo al arte (algo que se ha aplicado a Loki, el más querido villano de Marvel). La teoría B es: cuando todos estén en el suelo, derrotados y hasta muertos, será Hawkeye quién en la última secuencia del film reviva al equipo El arquero tiene contrato para seis películas, una de ellas en solitario, pero sigue sin aparecer. Fuente: (La Nación).-