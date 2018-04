Publicó una foto amamantando semidesnuda a su hijo y recibió una ola de críticas

Después de cuatro años de búsqueda, Ximena Capristo y Gustavo Conti cumplieron su máximo sueño y se convirtieron en papás de Félix, que hoy tiene un año y tres meses.Feliz, Ximena comparte su "día a día" como mamá en las redes sociales y en las últimas horas publicó una foto dándole la teta a su bebé: "Momentos únicos. . . solo Él y Yo #Lactancia #LactanciaMaterna #LactanciaMaternaProlongada", escribió la actriz junto a la postal en Instagram."¿Hacía falta estar en bol. . . ?", "¿Es necesario una foto así?", "No me gusta para nada", "¿Qué hace un bebé con una mujer en bolas? ¿Para qué?", "Innecesario. Sos mamá, ubicate. ¿Qué diría tu hijo", "¡No da! ¡¡Únicamente lo vemos todos!!", "No da y me parece que está grande para la teta", "Muy porno la foto", "Vestida también te conectás con tu hijo. Te hacía más inteligente", "La verdad, de muy mal gusto", "¡Vergüenza! Pobre bebito" y "¡Un espanto!", fueron algunos de los comentarios negativos que recibió la foto.Sorprendida, Ximena aclaró que no estaba desnuda pero salió al cruce de las críticas de forma tajante: "Hermosos comentarios los de la mayoría jaja. ¿Cuál es el problema si estaría en bolas? ¿Se ve algo? ¿Es una imagen obscena? A mi hijo le gusta tomar la teti de parado y con la otra mano sintoniza", escribió la actriz en el posteo.Y agregó: "Faltar el respeto a mi hijo. . . por favor, qué estupideces que dicen. Esto es darle amor. Félix dispone 24 horas de sus tetis y las dos a la vez. . . porque así le gusta a él. Relax, es solo una foto y ¿saben qué? No estoy en bol . . . , el niño tapa mi pijama".