Se conocieron gracias al Bailando por un sueño. Tras su polémica separación con Barbie Vélez, Federico Bal se la jugó por su compañera de baile. Tras muchas idas y vueltas, finalmente, confesó públicamente su amor por Laurita Fernández. La calma duró poco. También el noviazgo. El actor y la bailarina se separaron y volvieron a intentarlo en más de una oportunidad. Él se equivocó más de una vez.



La última, parecía la vencida. Luego de que los rumores de una supuesta infidelidad de su parte tomaran repercusión pública, ella decidió alejarse. A una semana se contar que estaba separada, volvió a darle otra oportunidad. Para que quede claro por qué decidió, una vez más, perdonarlo, hizo una confesión que nadie se esperaba: "No es en la primera relación que me sucede que mi pareja se equivoca y yo seguía enamorada. Más allá del cambio del otro, me fijo qué me pasa a mí. No dejo de vivir lo que siento. Yo también he sido infiel y me han perdonado"-



Tras confesar que en algún momento ella también fue infiel, aprovechó la oportunidad para tirarle flores al actor y dejar bien en claro que está muy enamorada: "Fede es un amor muy importante de mi vida, creo que el amor de mi vida va a ser el padre de mis hijos y ojalá que él lo sea. Uno siempre piensa que es para siempre. Yo noto un cambio muy grande de actitud en él y a mí me seguían pasando cosas, no tengo resuelto el amor con él y elegí vivirlo".