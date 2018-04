Julián Serrano tildó de "estúpidos" a quienes critican a su novia

Luego de intensos rumores de romance, en marzo Julián Serrano (24) y Malena Narvay (20) oficializaron su noviazgo en las redes sociales. Los jóvenes actores habían sido vinculados sentimentalmente cuando trabajaron juntos en Quiero vivir a tu lado, tiempo en el que él estaba en pareja con Oriana Sabatini (21).



Los fanáticos de Oriana Sabatini vieron con malos ojos el vínculo de Julián Serrano con Malena Narvay y no tardaron en cuestionarlo con dureza en Twitter e Instagram.



"No voy a hacerme la superada. Leo lo que escriben y me duele cuando me insultan, me comparan, me acusan de cosas que no hice y, más de una vez, tuve que dejar el celular para respirar hondo y tratar de no llorar. Hablan de mí como si fuera un concepto abstracto. Soy una persona", tuiteó ella, poniéndole el cuerpo a las críticas.



Apoyando a su novia, Julián rápidamente utilizó la misma vía para salir a bancarla defendiendo a su novia de la cobarde agresión virtual: "Male, sos una mujer hermosa, talentosa, inteligente y llena de vida. A palabras necias oídos sordos. Si te conocieran se darían cuenta lo estúpidos que quedan al juzgarte así".

Fuente: Ciudad