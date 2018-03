Cinthia Fernández muestra más sexy que nunca

Buen día ?? Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Mar 24, 2018 at 11:54 PDT

Entrenando un poco ?? Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Mar 17, 2018 at 1:58 PDT

Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Mar 17, 2018 at 10:55 PDT

Amara zaia zoe zaia Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Mar 17, 2018 at 1:10 PDT

Look de hoy para Involucrados @invasionesbarbaras Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Mar 19, 2018 at 1:27 PDT

Lookete @invasionesbarbaras para @involucradostv Una publicación compartida de Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_) el Mar 20, 2018 at 7:03 PDT

Desde que confirmó su separación de Matías Defederico (28), Cinthia Fernández (28) no oculta su tristeza por la ruptura del padre de sus tres hijas: Charis (4), Bella (4) y Francesca (3)."Me estoy separando y me siento bastante sola. Mi salida son mis hijas, pero siento que ni siquiera estoy bien para ellas. Me siento bastante sola, porque yo elijo estar sola. Trato de buscar la salida, pero no la encuentro. Siento que no estoy bien para mis hijas, en mí, ni pienso. Todavía estoy enamorada de él", confesó recientemente en su paso por PH.De a poco, Cinthia se va mostrando más alegre en las redes sociales. ¡Y más sexy! La vedette publicó el fin de semana una postal muy hot, que la muestra de espaldas y luciendo una malla roja muy osada."Buen día", escribió Fernández junto a la imagen y un corazón.