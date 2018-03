Jimena Barón dice que "se puede vivir sin sexo" y revela con qué lo suplanta

????? t??h??ë? ä?p??p??l??ë? f??ä?ï?r??ÿ? Una publicación compartida de Jimena Baron (@baronjimena) el Mar 10, 2018 at 6:45 PST



Diosa soltera y sin apuro, Jimena Barón contó detalles de su intimidad y reveló con qué reemplaza el sexo en la soledad."¿Se puede vivir sin sexo? Si, si, se suplanta entrenando, con masajes y con esos bifes que como yo de 500-600 gramos de carne", expresó"Jajaja, yo no lo digo, no lo contesto. No, yo jamás dije ni diré con quién me hablo. Eso es de tilinga poco profesional y yo soy muy profesional", bromeó. Una de las consultas recurrentes de sus fans -ahora que está soltera- es si está aprovechando para conocer otros hombres. La respuesta de Jimena fue contundente. "¿Pero debés estar a full, ¿no? Jajajajajajajjaja. . . No", dice la actriz.