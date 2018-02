Llegó de Uruguay para ser vedette y admite: "Mi target son los hombres de 50"

Kenia Acosta (28) llegó desde Uruguay y hoy triunfa como la primera vedette de Magnífica, la revista de Carmen Barbieri en Mar del Plata.-¿Hace cuánto llegaste de Uruguay?-Hace cinco meses, con ganas de probar suerte. Sin saber qué me iba a deparar la vida, porque llegué sin trabajo, sin dinero, pero confiando en que se me iban a abrir las puertas. Empecé a hacer castings, a hacerme contactos, hasta que di con Juan Alzúa. Gracias a él fui al casting de Magnífica.-¿Qué significa para tu carrera que te haya elegido Carmen Barbieri?-Es súper emocionante. Yo vine a esto, a hacer teatro de revista, era mi gran sueño, pero no sabía con qué ni con quién me iba a encontrar. Lo que nunca me imaginé era que la persona que me iba a convocar fuera Carmen. Me siento una bendecida. Vinieron muchas uruguayas y estuvieron un año, año y medio para entrar a trabajar con una grande como lo es Carmen, y que yo lo haya logrado en tan poco tiempo sin que nadie me regalara nada y sólo por talento no lo puedo creer.-Como en toda revista, hay muchas mujeres, ¿cómo se llevan entre ustedes?-Con la mayoría muy bien. Pero tuve un gran contraste con May Alexander, que es la vedette principal, porque ella es negra también. Ella quiere ser la única negra del elenco y cuando llegué yo? ¡ah, no sabés cómo se puso! Eso es porque es insegura, ni siquiera se quiere sacar una foto conmigo. Ni me conocés y ya tenés ese rollo, bueno, le voy a tener que dar una razón para que me odie por algo. Desde el primer día no nos hablamos. Yo soy uruguaya y sé respetar la trayectoria, pero tampoco me van a pasar por arriba sin motivos. Ahora la trato peor de lo que me trató ella. Ella también es extranjera y sabe lo difícil que es, por eso me molesta, porque no hay razón. Es una mujer muy insegura.-Además del teatro, también sos instructora de musculación.-Así es, me recibí, pero no ejerzo. Allá en Uruguay no es como acá, me refiero a que acá la mujer se cuida muchísimo estéticamente, y en mi país no. Entonces si me dedicaba a eso me iba a morir de hambre. Lo hice y me recibí para mí, porque entreno mucho con pesas, con mucho peso, entonces para no lesionarme y tener una base.-¿Además de entrenar, de qué otra forma te cuidás?-No sé cocinar y vivo sola ya hace cuatro años. Como casi todos los días arroz con atún y huevo duro. Ahora por el teatro, que comemos afuera, pido mi suprema de pollo con puré o con arroz. Nada de comida chatarra.-¿Estás de novia?-No, me separé hace cuatro años y desde entonces me dedico a mí, a seguir creciendo en mi profesión, por eso me vine a Argentina, porque de lo artístico allá no se puede, no hay tantas posibilidades como acá. En Argentina el que no trabaja es porque no quiere, porque hay de todo para hacer.-¿Estás en la búsqueda? ¿Qué tiene que tener un hombre para conquistarte?-No, para nada. Estoy enfocada en lo mío, en cumplir con quienes confiaron en mí y en crecer. Me gustan los caballeros, los hombres grandes. Mi target son los hombres de 50, porque a esa edad el hombre sabe cómo tratar a una mujer. Con gente de mi edad tuve malas experiencias, no me llevo.-¿Cuál es el elogio más común que te dicen?-Físicamente todos me elogian la cola, pero después se quedan con el combo.-Arrancaste en Primera, ¿qué viene para el futuro?-Es verdad, trabajar con Carmen, con Vale Archimó y con Fede Bal es jugar en Primera. De acá en más viene prepararme, sobre todo en el baile. Acá hay muy buenas profesionales y no podés dar ventajas.