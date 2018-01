Posó súper sensual y aclaró: "Las relaciones a distancia no me van"

Romina Malaspina (24) despidió el 2017 y arrancó el 2018 en Mar del Plata, la ciudad que la vio nacer y donde vive su familia. Vedette de Magnífica, obra que comparte con Carmen Barbieri, Federico Bal, Valeria Archimó y Luisa Albinoni, la diosa que surgió de Gran Hermano 2015 lució sus curvas y habló con el sitiode su particular relación con el actor colombiano Daniel Pacheco (35), su exnovio.-¿Cómo te fue en Chile?-Re bien, estuve de enero a mediados de abril del año pasado en el reality Doble Tentación y después me quedé trabajando allá tres meses más. Pero me tuve que volver porque me sentía muy sola, estaba lejos de mi familia. Siempre voy a estar agradecida a Chile por la puerta gigante que me dejaron abierta para trabajar. Seguro que pronto vuelva a trabajara allá porque me gustó mucho.-¿Tenés propuestas para hacer televisión?-Sí, en base a mi paso por Gran Hermano tengo propuestas para hacer dos realities, pero no en Chile sino en España. Tengo la propuesta para Supervivientes y para otro más, pero no quiero adelantar mucho para no quemarlo.-¿Seguís en pareja con Daniel Pacheco?-No, terminé hace poco y estoy sola. Estuve seis meses de novia con él, que se instaló a vivir en Buenos Aires.-¿Por qué se pelearon?-Por algunas diferencias. Lo quiero mucho, pero me vine a Mar del Plata a hacer la temporada con Carmen y estar tan poco tiempo juntos, y después estar separados tres meses porque él no va a poder viajar, para mí es para pelear. Entonces, para pasarla mal, prefiero no estar. No me van las relaciones a la distancia-¿Cuándo te peleaste?-Hace poquito, un par de días.-¿Pasaste las fiestas soltera?-No, Navidad la pasé con él. Lo pasamos en mi casa de Mar del Plata con mi familia. Es raro, pero para ese momento ya sabíamos que no daba para más, aunque ya habíamos organizado hacía meses las Fiestas. De hecho, también queríamos recibir el año juntos, pero decidí que no.-¿Estás enamorada?-No sé. Lo que puedo decir es que lo quiero mucho, porque fue una muy buena persona conmigo. No hubo infidelidad ni nada, pero estar tanto tiempo separados no se puede. Y las peleas a mí me desgastan mucho. Siempre había escenas de celos de él hacia mí, como que si no le atendía el teléfono. Así y todo, terminamos bien.-¿Cómo tiene que ser el hombre que te enamore?-Tiene que ser compañero, divertido, que me apoye en las cosas que hago y no me quiera poner trabas. Yo mi trabajo no lo postergo por nadie. Que sea alguien que me banque y entienda mi trabajo, porque cuando veo que es una interferencia para mi trabajo, me abro y sigo mi camino. Nunca dejé nada por nadie, y menos ahora.