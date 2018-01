Graciela Alfano hace gala de su figura con una microbikini

A los 65 años, Graciela Alfano ostenta su esbelta figura en las playas marplatenses con una microbikini."Tengo un latifundio. Por eso vengo todos los veranos. Estoy en una casa frente al mar. Y mantengo una rutina muy particular. Me levanto a las cinco y media de la mañana, porque me despierta Benny, este perrito negro que recogí en la escollera el año pasado. A las seis y media estoy en la playa y me quedo hasta las nueve, que no hay nadie. Después duermo, almuerzo y hago una siesta, para disfrutar de la casa a la tarde. Y a las nueve de la noche ya estoy debajo de las sábanas", reveló la diosa en nota con la, revista que la fotografió disfrutando del sol y del mar.Sin embargo, los últimos meses no fueron fáciles para Alfano, médicamente hablando: Graciela se rompió una rodilla y tuvo una larga recuperación. "Fue el 18 de septiembre del año pasado. Me rompí una rodilla y me tuvieron que hacer una artroscopia. Estuve catorce semanas sin poder caminar. ¿Sabés lo que es eso? Recién hace diez días que me muevo".Misteriosa a la hora de hablar del amor, aseguró que no está cien por ciento sola. "¿Seguís con ese amor internacional que tenías?", le preguntaron. Y ella respondió juguetona: "Muchos amores internacionales. Viajo bastante al exterior. Estoy diversificada emocionalmente. Soy muy generosa con mi persona en lo que hace a las experiencias. Lo recomiendo. Como dice la canción, me di cuenta de que 'mucho de lo que está prohibido me hace feliz'".