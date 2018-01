El Instituto de la Mujer citará a Cacho Castaña tras sus declaraciones

Espectáculos Cacho Castaña pidió disculpas tras frase sobre la violación que generó repudio

Cacho Castaña fue ampliamente repudiado por sus tremendas palabras sobre la violación. Apeló a un viejo refrán y dijo que si este acto es inevitable, "relájate y goza". El rechazo fue tal que el cantante tuvo que salir a pedir disculpas a través de un video casero, en el que usó como principal justificación su edad. "Era divertido cuando yo tenía 15 años", dijo."Hoy son declaraciones que tienen repudio en la opinión pública porque la sociedad es más consciente de las diferentes formas de violencia que sufrimos las mujeres. Esos dichos hablan de una ideología de una persona que tiene conceptos violentos hacia las mujeres", evaluó la especialista en diálogo radial con La Once Diez.Túñez también cuestionó la reacción de Mariano Iúdica, el conductor del programa donde Castaña enunció sus dichos: "Es necesario que lo increpen y se lo digan, no justifiquemos con 'Cacho Castaña es así'. No es así y se terminó, él es así y está mal. Hay que debatir en el aire a estos 'cromañones'. El entrevistado no tiene el monopolio de la palabra y del saber. La cosa es invitar a la audiencia a plantear por qué no se está de acuerdo con los dichos, y debatir con él en el aire, porque Cacho Castaña es una persona, pero hay muchas otras personas que piensan igual que él"."Nos vamos a comunicar con Cacho Castaña y vamos a tratar de hacer todo lo posible, porque acá la idea no es solamente sancionar, sino realmente poder trabajar con el origen de la violencia de género, que está instalado en la cultura y que es necesario deconstruir", cerró. Fuente: (TN).-