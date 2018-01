Cacho Castaña pidió disculpas tras frase sobre la violación que generó repudio

El popular cantante Cacho Castaña cosechó repudios en las redes sociales al decir que "si la violación es inevitable, relájate y goza", durante una entrevista en el estreno del ciclo "Involucrados aquí y ahora", conducido por Mariano Iúdica y que se emite por la pantalla de América TV."Pienso que todas las mujeres pueden hacer de su cuerpo lo que quieran, como quieran, andá a saber qué piensan las mujeres. Hace años los poetas queremos saber qué tienen en la cabeza y nunca lo supimos, hagan lo que quieran, relájense. Si la violación es inevitable, relájate y goza", expresó Castaña al ser consultado sobre el rol de la mujer en la actualidad.Luego de estos dichos hubo un tenso ida y vuelta con el periodista Guido Zaffora, quien forma parte del programa junto a Débora Plager, Pablo Duggan, Pía Shaw, Chiche Gelblung, Mauro Viale y Camila Hadad.Algunas de las repercusiones sobre los aberrantes dichos del cantante llegaron de artistas como Juan Gil Navarro que manifestó desde su cuenta de Twitter: "Yo conozco dos mujeres que no 'relajarán' ni 'gozarán' nunca más precisamente por haber sido violadas. Pero 'gozo' y me 'relajo' por saber que el tiempo de estos dos idiotas (en alusión a Iúdica y Castaña) se terminó".A su vez, Malena Guinzburg también se expresó: "Ayer todas de negro en los Golden Globe para que se pueda tomar conciencia sobre la violencia de género, sobre la igualdad. Hoy Cacho Castaña: 'Si la violación es inevitable, relájate y goza'"."Es lamentable que un referente de la cultura popular como Cacho Castaña minimice un delito como la violación #NoEsNo , siempre. Si necesitas ayuda llama al 144. Gratis, las 24 horas para todo el país ", dijo Fabiana Tuñez, presidenta Consejo Nacional de la Mujer.Por su parte, Lula Bertoldi, líder del grupo rockero Eruca Sativa, twitteó sobre la posibilidad de que el programa que comenzó esta mañana enderece el rumbo tras las desgraciadas expresiones del vocalista, de 75 años, que no fueron debidamente impugnadas durante el reportaje."Creo que para resarcir parcialmente este daño, 'Involucrados' debería llamar a personas que han sufrido violaciones y darles el espacio para contar sus historias. Este personaje nefasto dice lo que quiere y nadie hace nada", propuso la rockera.Más tarde, en un video, el cantautor se mostró arrepentido por sus dichos. "Hola, buenas tardes, bueno este video es para pedir disculpas. Espero que si molesté a alguien con el dicho que dije, le pido mil disculpas", arrancó diciendo Castaña.

Y continuó: "No es mi característica ofender a la mujer sino todo lo contrario. He hecho canciones de amor toda mi vida y lo único que quiero explicar es que dije un refrán viejo que en mi época era muy divertido cuando yo tenía 15 años, hace ya de esto 60 años"."Hace 60 años era divertido, hoy en día no es divertido y se me escapó. Tiré el refrán como lo aprendí yo, pero quiero pedir disculpas si ofendí a alguien, no es mi intención. Me duele porque me conocen, hace muchos años que me conocen. Sería incapaz de decir algo así en serio. Muchísimas gracias y pido mil disculpas", manifestó Cacho Castaña.