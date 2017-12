La sorprendente revelación de Flor Vigna relacionada con su intimidad

A Flor Vigna la entrevistaron para que cuente algunos detalles de lo que es su cotidianidad. Como está de novia con Nicolás Occhiato, una de las preguntas que le hicieron estuvo vinculada a su intimidad con el instragramer. Su respuesta fue, como se dice normalmente, un sincericidio. Porque lejos de aparentar ser una gran amante o hacerle creer al público que en las noches directamente se "matan" con su pareja, Vigna contestó lo que, para ella, realmente ocurre.fue el interrogante., fue la devolución de la ganadora del reality que conduce Marcelo Tinelli. Flor lo explicó posteriormente: "La verdad que él es muy racional y a veces me gustaría que me reclame más. Me entiende tanto que a mi me gustaría pelearlo, que me reclame". Más tarde, especificó cómo vivió ese breve distanciamiento de quince días con su novio: "Hubo un momento, cuando estuvimos en esa mini separación de dos semanas, que yo estaba ensayando un montón, me cuidaba en las comidas, y ahí me producía más, me tapaba las ojeras, los granos. Si no, una como que se va relajando, y cada vez le llega más monstruito a su novio. Esas semanas de crisis fueron muy buenas, pero después volvimos a la normalidad. Esas dos semana fueron las mejores del año", cerró con una sonrisa.