Una estrella solitaria: "Llevo tres años soltera y estoy súper bien"

Julieta Nair Calvo (29) brindó una profunda entrevista en la que se definió como mujer, habló de su situación sentimental y dio detalles de lo que tiene que tener cualquier candidato para conquistarla."¡Soy muy apasionada! Y bastante intensa. Intento encarar todas las cosas con la mayor libertad posible. Me veo más graciosa o del humor que del lado de la sensualidad, pero, si quiero, puedo jugar a ser sensual", reveló en diálogo con la revista Gente, donde protagonizó una sexy producción de fotos.Además, confesó cómo es en el amor: "Intento ser lo más libre posible. No soy muy celosa, obvio, todo con límites, pero siento que la seguridad en uno mismo y en el otro es muy importante. Igual, llevo tres años soltera y estoy súper bien. Hoy por hoy tengo la energía y la libido puesta en mi trabajo, que está siendo transformador y me emociona mucho"."¿Si es difícil que un hombre me pueda conquistar? (Se ríe) No, difícil nada. Todo puede pasar. Pero siento que la tele ahuyenta un poco. Quizás esté flasheando, pero tengo la sensación de que la popularidad hace que la gente te ponga en un lugar que es de su imaginario, ya que, en definitiva, una sigue siendo la misma persona", agregó, divertida.Por último, Julieta Nair Calvo remarcó las características que le atraen de los hombres: "Debe ser apasionado y con humor, eso es fundamental. En cuanto a lo físico, tengo un gusto variadito. Lo importante es que sea buena persona".