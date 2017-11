Las Boquitas quieren volver a La Bombonera y niegan "cosificación"

La lucha de las Boquitas por retornar a la Bombonera continúa y su situación cruzó el Océano Atlántico y llegó a los grandes medios de España.El pasado 26 de octubre, desde el equipo de animación del Xeneize hicieron pública la noticia: ya no estarían más en la cancha del club de la Ribera para recibir al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto. Ese mismo día, el hashtag #QueVuelvanLasBoquitas fue trending topic en Twitter y dio inicio al reclamo de sus integrantes.Rocío Martin, productora de las Boquitas, habló con la agencia de noticias Efe y destacó: "consideran que las Boquitas cosifican a la mujer, así que nos duele este motivo porque lo que menos hicimos fue cosificar y lo que más queremos es defender a la mujer y que se respete el #NiUnaMenos".La entrevista fue publicada por el reconocido medio AS, sin embargo Martin, en diálogo con Infobae, desmintió haber tratado a la dirigencia de Boca como "cosificadores", aunque sí explicó que considera que su desplazamiento es contraproducente en la lucha contra el machismo.Martin además aclaró que nunca recibieron un motivo oficial por su desvínculamiento por parte de la Comisión Directiva, que el argumento de la cosificación de la mujer bajo el concepto del Ni Una Menos fue una justificación que se hizo pública y les llegó a través de terceros."Desde el 2012 el grupo se compone por bailarinas profesionales. En el 2014 pudimos conseguir un anunciante que nos pudiera solventar los gastos del cambio de vestuario. Ahí incorporamos al equipo no solo a bailarinas profesionales, también a acróbatas, hombres y mujeres, y a contorsionistas", detalló la productora.Además, Martin contó otras actividades que realizaban las Boquitas y que no son de público conocimiento. El grupo colaboraba con la Fundación Boca Social y trabajaba con chicos que tienen problemas de adicción para ayudarlos y transmitirles que el deporte es una herramienta para salir de las drogas."Todas las chicas y los chicos que tuvimos elegían estar ahí porque su sueño era poder mostrar lo que hacían, su pasión, que es el arte, la danza, el deporte, la acrobacia o la gimnasia, nada menos que en la Bombonera. Estábamos lejos de cosificar, lejos", concluyó.