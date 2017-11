Ailén Bechara espera a su primer hijo

A un año de blanquear su romance ante la prensa, llega la feliz noticia: Ailén Bechara (27) está embarazada y espera a su primer hijo junto a Agustín Jiménez (31), un joven representante de futbolistas."Ailén está de siete semanas. Están muy felices. Habían dejado de cuidarse, sabían que podía llegar el bebé. Pero ella quería esperar un poco más para dar a conocer la noticia, es muy reciente todo. Recién ayer (por el jueves) se hizo la primera ecografía", detalló a, una allegada a la pareja.Buscando la palabra de la futura mamá, ese sitio también se comunicó con Bechara, pero la exazafata de Guido Kaczka optó por el silencio, al no responder llamados ni mensajes de WhatsApp.En agosto, tras instalarse temporalmente en Europa con Agustín, Ailén dejaba asomar su deseo de ser madre: "Me vine a convivir con mi novio, y yo nunca viví con nadie. Estoy como muy ama de casa y quiero ser mamá. Tal vez me vuelva de Europa y, en lugar de dos, seamos tres", anticipaba. Y la cigüeña cumplió.