Esta vez, quien aceptó el desafío de responder el cuestionario hot que propone Ulises Jaitt en El Show del Espectáculo, fue Belén Francese, quien sorprendió con una confesión: "Hace casi un año que no tengo sexo. En realidad no llego. Pero este año no tuve".Al hablar de sus preferencias y fantasías, Belu contó que tuvo sexo en un garage, y que hacerlo en la playa es su cuenta pendiente. Y a la hora de recordar su primera vez, fue tajante: "Fue un desastre todo".¿Le importa el tamaño a Francese? "No sé. Importan muchas cosas, si lo demás está bien puede no importar tanto, igual, ni un extremo ni el otro", respondió, y agregó que después de varias años de relación, acepta incorporar "juguetes".La actriz expresó que en la cama "valen los insultos". ¿Tuvo alguna propuesta desubicada? "Cuando empecé a trabajar me dijeron que me querían conocer, pero después ven quién es del palo y quién no y ya no te molestan más".