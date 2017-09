La explicación del cantante de "Salta la Banca" tras las acusaciones

El cantante de Salta la Banca, Santiago Aysine, se defendió de las acusaciones por abuso sexual y pidió perdón por "el destrato" con algunas relaciones que tuvo en estos años.En declaraciones radiales, habló de la joven que en Facebook contó que quedó embarazada de él y luego abortó: "Con Macarena abortamos hace 5 años y fue muy traumático. Le tengo que pedir perdón porque considero que pude acompañarla un poco más", reconoció.No obstante, aclaró que "hay cuestiones del relato que no fueron así" y reconoció que "podía haber acompañado un poco más" en ese momento.Sobre la acusación de una joven llamada Soledad, dijo: "La denuncia no fue judicial, fue en las redes. No consumo alcohol como dicen. Solo fumo un porro cada tanto porque le tengo miedo a las drogas por culpa de mi madre. No hay denuncias porque nunca abuse de nadie. No conozco a Soledad. En mi vida la conocí"."Fue un gran error querer compartir todo con el público. Nunca me creí una estrella y eso es una gran irresponsabilidad. Esto que pasó nos agarró en bolas", admitió.Asimismo, se refirió al tiempo que se tomó para salir a responder las acusaciones y dijo que no quiso hablar antes porque "iban a pensar que estaba psicopateando a las denunciantes".En otro orden se refirió al futuro de Salta la Banca y dijo que eso en este momento "importa poco". "El nerviosismo y lo que tuvimos que vivir nos generó muchos cruces como banda. Es el peor momento que nos toca vivir", agregó."Creemos que hay que ser prudente y tenemos que discutir qué vamos hacer de acá para adelante", afirmó, a la vez que confirmó que tampoco tocaran en el BA Rock.