"Las rejas del penal están ansiosas por ver a Natacha Jaitt", dijo Burlando

Fernando Burlando se refirió al audio que se filtró recientemente y en el cual se lo escucha arreglando un acuerdo de confidencialidad con Natacha Jaitt por el escándalo que la mediática protagonizó con Diego Latorre. Al respecto, el abogado aseguró que "las rejas de un penal deben estar ansiosas por ver a Natacha después de ese audio".

En declaraciones radiales, el letrado que patrocina a Latorre agregó: "Yo no lo escuché porque soy un tipo muy seguro de las cosas que digo y las cosas que hago. No creo que haya nada irregular, soy un profesional tratando de explicar o hablar cómo son las cosas", dijo según publicó Exitoína.



Y continuó: "Los profesionales que la asisten técnicamente han manifestado que tenían una grabación que era la situación que iba a hacer caer la estructura que habían armado Latorre y compañía y yo creo que, si la grabación es esta, no solo se equivocan sino que la terminan de hundir".

"Mucha gente me habló por este tema, y no estoy enojado, pero me pasa que estoy perdiendo la paciencia porque seguir perdiendo tiempo con esto cuando hay cosas tan importantes que hablar es increíble", manifestó.



Asimismo, recordó: "En tres oportunidades Diego me insinuó que se iba a quitar la vida". "La antepenúltima vez que me llamaron por un caso así fue un hecho que se concretó en la realidad, y no sé por qué utilizó palabras similares hasta las que utilizó Diego, por eso yo me preocupé", manifestó.

"Fue Alfredo Pesquera (considerado responsable de haber realizado maniobras peligrosas que produjeron la muerte del Potro Rodrigo), que me dijo: 'Fernando, esta partida no la juego. Cuidá a mi hijo'. Yo le dije que la podíamos luchar. Y se suicidó", indicó, y para finalizar reveló cuáles fueron las palabras de Latorre que lo preocuparon: "Me dijo que me encargue de sus hijos".