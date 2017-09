Murió actor destacado por sus actuaciones como personaje mafioso

El actor Frank Vincent, cuya figura trascendió gracias a su papel en la exitosa serie Los Soprano y en films como Uno de los nuestros y Casino, murió anoche a los 78 años durante una operación quirúrgica. El artista, que estaba siendo operado en un hospital de Nueva Jersey, había sufrido la semana pasada un ataque al corazón por lo que la intervención se relacionaba con ese suceso, según informó TMZ.Vincent, de raíces italianas, nació en 1939 en North Adams, Massachusetts y luego de tener variados papeles en series policiales y films de temáticas mafiosas, se destacó como Phil Leotardo, el enemigo de Tony Soprano en Los Soprano, la serie que fue un éxito entre 2004 y 2007.

Our family will never forget the Leotardo legacy.

RIP to an HBO legend, Frank Vincent. pic.twitter.com/9zlfk9A7yg