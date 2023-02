La nueva planta Calisa 2 de grupo Motta tiene un 80 por ciento de avance

Inversión

Comenzó la recta final del proyecto CALISA 2 que hoy se encuentra al 80%. La empresa entrerriana “Grupo Motta” crece a paso firme y está a punto de concretar su nueva planta Calisa 2, que es uno de los proyectos productivos más importantes de la región y está pensado para ir crecer de manera escalonada.La nueva planta Calisa 2 que el grupo construyó en General Racedo (departamento Diamante), le permitirá aumentar su producción más de 200 por ciento, en un predio de 16 mil metros cuadrados con tecnología de última generación.Se trata de una planta de faena y almacenamiento, que permite ampliar la capacidad productiva de la empresa y en la que se prevé un plantel de personal inicial de 150 trabajadores para llegar hasta la capacidad de 250 trabajadores por turno, según confirmó a Elonce el Grupo Motta, que invertirá 25 millones de dólares en el proyecto.Calisa 02 constará de 16 mil metros cuadrados cubiertos, en la que se faenarán en el inicio de las tareas, 9 mil aves por hora. Además, tendrá una capacidad inicial de almacenamiento de 1.200 toneladas de congelados y 440 toneladas de frescos.En cuanto al aumento de la capacidad de faena, el Grupo Motta precisó a Elonce, que proyecta faenar en su máxima capacidad, 340 mil aves por día, mientras que, en la actualidad, procesa 96 mil. Mientras que, en cuanto a pollos, se indicó que actualmente se procesan 55 mil pollos por día y proyecta faenar en su máxima capacidad, 240 mil pollos por día.En referencia a la capacidad de almacenamiento, la proyección máxima de 15.000 posiciones de congelados, totabilizando 16.000 toneladas.La nueva planta avanza a pasos agigantados y se encuentra en un 80 por ciento, a partir de un trabajo en equipo junto a empresas de trayectoria con las que el Grupo Motta, trabaja en sus distintas plantas.La planta Calisa 2 está diseñada con conceptos de automatización para cada uno de sus procesos a través de la tecnología más reciente del mercado, para lo cual se seleccionó los proveedores de mayor capacidad tecnología para cada proceso.Al respecto, el Grupo Motta, precisó a Elonce que la firma Marel de Países Bajos, trabaja en la línea de faena, desde la matanza, hasta el trozado y deshuesado. Por su parte, la empresa Morris de EE.UU, proveyó el equipamiento para el enfriamiento rápido de los canales, garras y menudencias. Mientras que la compañía Schaefer de Alemania, concretó el sistema de almacenamiento automático.La utilización de la tecnología más moderna en la planta Calisa 2, permite reducir el impacto ambiental de la actividad y mejoras en eficiencia energética, ya que requiere un menor consumo de agua por aves faenada, menor carga orgánica sobre el agua utilizada, la utilización de agua de lluvia en edificio del personal, el uso del agua del vuelco final en un predio forestal, y otros beneficios específicos que la convierten en una de las más avanzadas del país.En la actualidad, Grupo Motta genera trabajo para más de 500 familias y prevé incrementar el plantel en un 30 por ciento con la planta Calisa 02, se indicó a Elonce.En la nueva planta, se implementó tecnología de última generación para lograr la mayor capacidad de faena por hora y se trabajará de acuerdo a los más altos estándares de calidad.El diseño de la nueva planta le permite ajustarse a las necesidades del mercado. Además, se diseña con altos estándares de prevención de riesgos de incendios.La empresa formará parte “Gulfood Dubai 2023”. Será del 20 al 24 de Febrero y se trata presentes de la feria alimentaria más importante a nivel mundial con + de 5000 expositores provenientes de + de 120 países. Para esta edición harán hincapié en nuestro slogan “We Are the Argentine Poultry” + “We are Argentinian Flavors” con un foco 100% en sabores de Calisa como producto con diferentes valores agregados relacionados a calidad, diferenciación, diversificación de portfolio y lineas de productos, etc).