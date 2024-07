Cuáles son las medidas que el Gobierno tomará a favor del campo

El listado es el siguiente:

“Las retenciones sí podrán ser eliminadas y ese es mi compromiso”

El Gobierno nacional implementará en los próximos días una serie de medidas para favorecer al sector agropecuario, a modo de construir un puente hasta alcanzar el objetivo de eliminar las retenciones.Las decisiones serán puestas en vigor a través de una serie de resoluciones y decretos según corresponda.* Quita total de retenciones al sector lácteo* Quita de retenciones a las vacas (A, B, C, D y E)* Quita del 25% de retenciones en proteínas animales (carne vacuna, cerdo, pollo, aves, etc)* Baja de aranceles del 12% al 2% para equipos de riego por aspersión y goteo* Productores de animales (ganaderos, tamberos, avícolas, porcinos) podrán comercializar granos sin reinscribirse en el registro RUCA* Amortización acelerada de bienes de capital para el agro* Alivio en Ganancias: pasaría a pagarse con la venta de ganado (y no anualmente).* - Exención de retenciones con estabilidad (15 años, directo al productor) en zonas marginales.El Presidente inauguró oficialmente este domingo la 136° Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional en La Rural, Palermo.Javier Milei aseguró que el Gobierno está cumpliendo con su palabra de terminar con la inflación para poder levantar “de una vez por todas y para siempre” el cepo cambiario, garantizó que el Impuesto País será eliminado en diciembre y ratificó su compromiso de eliminar las retenciones al campo, sector al que convocó a ir “juntos de la mano” para liderar el desarrollo económico y social del país.Al inaugurar oficialmente la Exposición Rural en Palermo, el Presidente destacó que “nadie tiene tantas ganas como nosotros de salir de este modelo desastrozo” donde el Estado le expropia al campo el 70 por ciento de su producción, entre retenciones y cepo. Dijo al respecto: “Nadie tiene derecho a pedirles nada; sé que han sido saqueados durante décadas en las que los políticos han usado los dólares que ustedes generan para hacer populismo barato”.

“Venimos a sacarle la bota asfixiante a los productores”

Sin embargo, apuntó que el programa económico tiene “tiempos y condiciones” que cumplir para poder “solucionar los problemas de fondo”, y no profundizar una situación heredada que “era demasiado grave como para una solución inmediata”. Por eso, remarcó, “no nos importa cuánta presión haya ni de dónde venga: no vamos a apresurarnos demagógicamente, vamos a respetar el logro del equilibrio macroeconómico”.En ese contexto, el Presidente afirmó que “venimos a sacarle la bota asfixiante a los productores”, y puntualizó que “lo estamos haciendo” mediante la “reducción del peso del sector público en la economía”.También, a través de una “agenda de resregulación y apertura comercial” que incluye la eliminación de controles discrecionales a las importaciones y a la prohibición de exportar cortes de carnes, además de la rebaja de aranceles a herbicidas y fertilizantes, y la apertura de nuevos mercados para productos agropecuarios, entre otras medidas.Por último, el Presidente Milei confió en que “aunque la realidad de hoy sea insuficiente”, el campo sabrá “ponderar qué es lo mejor para el bienestar de todos los argentinos”, ya que “nosotros y ustedes queremos exactamente lo mismo: queremos volver al país de sus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos, el país de la generación del 80, un país libre”, donde el campo sea la “punta de lanza” del crecimiento del país.