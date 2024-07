Anses confirmó los aumentos de agosto: cuánto cobrarán jubilados, AUH y AUE

Aumento de Anses en agosto 2024

¿Quiénes cobran los bonos de Anses?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) concluirá este lunes con el cronograma de pagos correspondiente a julio de 2024. Para agosto, el organismo previsional ha confirmado unEl aumento también abarcará ingresos adicionales como elDe acuerdo con la fórmula de movilidad, los grupos que percibirán el aumento en agosto serán:-Jubilados y pensionados-Pensiones No Contributivas (PNC)-PNC de madres de 7 hijos o más-Asignación Universal por Hijo (AUH)-Asignación por Embarazo (AUE)-Asignaciones Familiares (SUAF)De cuánto será el aumento de agosto en AnsesCon la publicación del dato de inflación de junio, se ha confirmado que el aumento será del 4,6% para los jubilados y la AUH, entre otros grupos.-Asignación Universal por Hijo (AUH): $81.040,80-Asignación Universal por Embarazo (AUE): $81.040,80-Asignación por hijo (salario familiar) del sistema SUAF: $40.520,39-Jubilación mínima: $225.540,83-Jubilación máxima: $1.517.257,86-Prestación universal de adultos mayores (PUAM): $180.432,65-Pensiones no contributivas (PNC): $157.878,57-Prestación Básica Universal (PBU): $103.174,63Las jubilaciones mínimas, los titulares de pensión universal y los titulares de pensiones no contributivas recibirán un bono de $70.000, publicó. Así, la jubilación mínima con elEl bono de refuerzo de Anses, que es de $70.000 desde hace cinco meses, está dirigido a los siguientes grupos:-Jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)-Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM)-Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).