Todos los incrementos que habrá en servicios desde agosto: el detalle

Pese a la desaceleración de la inflación que destaca el Gobierno, agosto será otro mes marcado por aumentos en Argentina. Si bien algunas actualizaciones quedan por confirmar, como las que de las tarifas de servicios públicos (que se vienen postergando hace varios meses) o combustibles, lo cierto es que ya se sabe que habrá subas programadas en rubros como el de las prepagas, alquileres o telecomunicaciones.Los principales subas definirán la inflación del mes que viene en un contexto donde el Gobierno proyecta para julio que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) estará en torno al 3,7%. En ese contexto, los incrementos de precios que se vienen son los siguientes.En lo que respecta al rubro de alquileres, para aquellos contratos regidos por la derogada ley que regía ese mercado,Es para los contratos firmados en ese mes de 2022 y 2023 bajo la ley 27.551. De este modo, un alquiler cuyo valor es de $200.000, pasará a valer en agosto $693.000, producto de la actualización.Por otro lado, e. Las subas se enmarcan en la decisión del Gobierno Nacional de desregular las tarifas de las telecomunicaciones a través del Decreto 302/2024, donde los servicios de TV por cable e Internet se encuentran incluidos.En realidad, por disposición de la Justicia al aceptar la medida cautelar de las empresas presentada en pandemia, el sector incrementa la factura en base a su estructura de costos y no por el criterio que anteriormente el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) establecía.Puntualmente sobre el servicio de Internet, un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) relevó que el 67,5% de los hogares redujo el costo de su servicio de Internet fijo en los últimos seis meses debido a la situación económica y el 65,3% disminuyó también el costo de su servicio de TV paga.Otras prepagas anunciaron incrementos menores, como Omint, que aplicará una suba de 4,96%, en tanto que Swiss Medical anticipó otra de 4,9% y Accord Salud mantendrá una similar de 4,95%.Como con las telecomunicaciones, el sector de la medicina prepaga volvió a estar desregulado, luego del acuerdo realizado el 27 de mayo entre las empresas representantes del sector y el Gobierno que contemplaba la devolución de lo cobrado por encima de la inflación acumulada hasta mayo.. La suba se analiza en medio de un desplome en el consumo interanual del 12% promedio para las naftas y el gasoil en junio, cuatro puntos porcentuales más que en mayo.Pese a la caída de las ventas, producto de la recesión económica, el último informe de la consultora Montamat & Asociados, del ex secretario de Energía, remarca que a las naftas todavía le faltan un 15% de aumento para igualar el precio de importación, mientras que al gasoil, un 2%, detallóPara no perder ese subsidio, los usuarios de esos servicios en todo el país, deberán inscribirse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), para lo cual deben ingresar al argentina.gob.ar/subsidios. Hay tiempo hasta el 31 de julio.Esta quita y reestructuración del esquema de subsidios que empezó a implementar Nación implica un aumento en la factura de luz. Se trata de un proceso gradual en el que los subsidios dejarán de ser generales y pasarán a estar focalizados. Por ello, quienes deseen acceder al beneficio deben estar inscriptos en el RASE.En esta ocasión, la reestructuración del esquema será triple: menor subsidio; topes en los kilovatios/hora por mes; y aumentos en el valor de la energía.En otra de las modificaciones importantes al esquema de subsidios, el gobierno establece nuevos topes de consumo para la energía subsidiada de los Niveles 2 y 3. Esto quiere decir que a partir de ahora se determinan los volúmenes máximos de consumo subsidiable para las categorías N2 y N3. N2: 350 kWh por mes; y N3: 250 kWh.Los sectores de ingresos bajos (N2), que hasta ahora no contaban con límites, tendrán subsidiados hasta 350 kWh por mes.En tanto, los sectores de ingresos medios (N3) tendrán un tope mensual de subsidios de 250 kWh (antes era de 400 kWh por mes).Todos los consumos que superen estos topes, pagarán el resto de la tarifa de forma plena. Esto quiere decir que pagarán el costo total sin importar si tienen ingresos bajos (N2) o medios (N3).N1: Sin subsidios. Ingresos familiares superiores a $2.706.848. Abonan la tarifa plena. No tienen tope de consumo.N2: Escasos recursos. Ingresos familiares menores a $773.385. Hasta ahora no tenían topes de consumo de potencia, ahora sí: 350 kWh por mes.N3: Ingresos familiares entre $773.385 y $2.706.848. Solo se subsidia 250 kWh por mes. Antes era de 400 kWh.