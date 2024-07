Por qué muchos jubilados tendrán un porcentaje menor de aumento en sus haberes

En agosto las jubilaciones y pensiones aumentan el 4,58% -de acuerdo a la inflación de junio-, según la Resolución 390/2024 de la ANSeS, publicada este martes en el Boletín Oficial. Pero. Y eso determina, además, que en lo que va del año, los haberes mínimos pierdan en relación a la inflación, por encima de lo que perdieron durante los 2 gobiernos anteriores.Las primeras tres prestaciones –que engloban a más de 5 millones de beneficiarios, el 65% del total- seguirían percibiendo el bono de hasta $ 70.000, sin cambios. De esta manera, se sigue licuando el valor del bono y sus ingresos se ajustarán por debajo de la inflación.En lugar de integrar el bono a los haberes corrientes, el Gobierno insiste en mantenerlo separado y congelado como un refuerzo no remunerativo hasta que la inflación lo termine reduciendo a una proporción mínima y en determinado momento quede definitivamente anulado.Hasta junio la inflación fue del 79,7%. Con un 5% en julio la suba promedio de los precios arrojaría un 88,7% en los 7 primeros meses.En tanto, por el congelamiento del bono, en los 7 primeros meses los haberes mínimos y por debajo del mínimo tendrán un ingreso total de entre 67,3% y 77,7% inferior a la inflación esperada para los primeros 7 meses de 2024, sin ninguna recuperación respecto de la caída desde 2017, informa el diarioTambién se ubicarán por debajo de la inflación los jubilados docentes que acumularán un 79,4%, los jubilados docentes universitarios (67,3%) y los de Luz y Fuerza (64,4%) que tienen ajustes trimestrales.Los que no cobraron bonos tendrían una suba de 104%, una mejora del 7,7%. Se trata del sector que más perdió en los últimos 6 años; hasta un 55%.. Además, al no ser tomado en cuenta para el pago de medio aguinaldo, hay una pérdida adicional de $ 60.000.