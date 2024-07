Las jubilaciones mínimas perdieron hasta 13 puntos en el primer semestre

En los primeros seis meses de este año, las jubilaciones con haberes mínimos o por debajo del mínimo, incluyendo el bono de $70.000, continuaron perdiendo frente a la inflación, mientras que el resto de las jubilaciones la superaron.Entre enero y junio, la inflación fue del 79,8%, según el INDEC. ¿Y qué pasó con las jubilaciones y pensiones?, más el bono, subió de $160.713 a $276.931. Un incremento del 72,31%. Son 7,5 puntos menos que la inflación.con el bono pasó de $139.570 a $235.544. Un incremento del 68,76%. Son 11 puntos menos que la inflación.con el bono subió de $128.999 a $214.852. Un incremento del 66,55%. Son 13 puntos menos que la inflación.de $711.346 a $1.392.450, un aumento del 95,74%. Son 16 puntos más que la inflación.Las primeras tres prestaciones, que engloban a más de 5 millones de beneficiarios, el 65% del total, seguirían percibiendo el bono de hasta $70.000 sin cambios.. De esta manera, el valor del bono se sigue diluyendo y la mayoría de los ingresos de jubilados y pensionados se ajustarán por debajo de la inflación.En lugar de integrar el bono a los haberes corrientes, el Gobierno insiste en mantenerlo separado y congelado como un refuerzo no remunerativo. Además, el bono no se computa para el pago del aguinaldo.Por ejemplo, en julio, con una. También en agosto, si se mantiene el bono sin ajuste en $70.000, los aumentos porcentuales serán menores para los haberes mínimos y por debajo del mínimo.Además, en el semestre, los jubilados docentes que acumularán un 79,38%, los jubilados docentes universitarios (67,33%) y los de Luz y Fuerza (64,4%), quienes tienen ajustes trimestrales, se ubicaron por debajo de la inflación.Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino, “en junio de 2024 el haber medio, incluyendo el bono que no está sujeto a la movilidad, se ubica aproximadamente un 37% por debajo del nivel registrado en 2017″. Fuente: (LosAndes)