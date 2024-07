AFIP pondrá en marcha esta semana la moratoria y el blanqueo

El Gobierno buscará esta semana poner en marcha la mayor parte del paquete fiscal que se aprobó hace un par de semanas en el Congreso con la idea de que cuanto antes empiece a generar nuevos ingresos tributarios.Se trata de la moratoria fiscal, el blanqueo, el nuevo esquema para el gravamen a los Bienes Personales y el Régimen Especial de Ingresos sobre los Bienes Personales (RIEB).“La AFIP está trabajando en equipo con otros Organismos (Comisión Nacional de Valores y Banco Central) para la puesta en marcha de esta medida de regularización tributaria, con el fin de emitir las resoluciones generales y poner a disposición los aplicativos correspondientes, a partir del próximo miércoles 17 de julio”, se informó.El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto 608/2024 que reglamenta los cambios impositivos y planes especiales que se aprobaron por la Ley 27.743 de Medidas Fiscales y Paliativas.El Gobierno necesita lanzar los cambios lo antes posible para que empiecen a generar ingresos que compensen la caída de la recaudación fiscal que viene soportando el fisco.En junio el producido por los impuestos con la anterior configuración tributaria tuvo una caída de poco menos del 14% interanual real, descontado el efecto de la inflación. Ello se debe, entre otras cosas, a que todavía no se repuso el Impuesto a las Ganancias de la Cuarta Categoría.La estimación del economista Nadin Argañaráz, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), es que el paquete fiscal estaría aportando 0,68 puntos del PBI al año. Esto surge del informe de avance del presupuesto 2025 presentado al Congreso hace dos semanas.Allí dice que la presión fiscal nacional va a caer de 21,6% del PBI al 21,16% el año próximo. Eso indica una caída de 0,45 puntos. Como el Gobierno señala que el Impuesto PAIS va a recaudar este año el equivalente al 1,13% del PBI, la diferencia de 0,68 puntos es el estimado que aporta el paquete fiscal.En el caso del nuevo plan de regularización de deudas, el Gobierno ofrece para los que paguen al contado o hasta en 3 cuotas una reducción de intereses resarcitorios y punitorios del 70% en los primeros 30 días, del 60% hasta en 60 y del 50% hasta en los primeros 90.Para los que opten por planes de pago, cuando se trate de personas humanas, deberán pagar un 20% de la deuda y hasta 60 cuotas mensuales con tasa de descuento del Banco Nación.Pymes y entidades sin fines de lucro, deberán anticipar el 15% y hasta 84 cuotas; Medianas empresas tendrán que integrar el 20% y podrán pagar el resto en 48 cuotas y las empresas grandes, un 25% y hasta 36 cuotas.En el caso de los que decidan exteriorizar dinero o propiedades no declaradas. Cuando se blanquee hasta u$s100.000 no se pagará el impuesto especial. Los que lo hagan al 30 de septiembre, abonarán 5%, al 30 de noviembre 10% y al 30 de enero, 15%.Los que exterioricen más de u$s100.000 y quieren evitar el impuesto deberán dejar el dinero inmovilizado en una cuenta especial hasta el 31 de diciembre de 2025. El plan tiene un “tapón fiscal” de hasta un 9%. Es decir, que el que blanqueó u$s100.000 y luego legaliza u$s9.000 no perderá derechos.El nuevo mínimo no imponible pasó de $27,3 millones a $100 millones. Se actualizó el piso para inmuebles destinados a casa habitación de $136,8 millones a $350 millones. Se redujo la alícuota de 1,75% -para bienes en el país- y de 2,25% -para bienes en el exterior- a un rango que va del 0,5% a 1,5%, y se eliminó la discriminación entre ambos tipos de bienes.Se podrá hacer un pago anticipado para los bienes que ya estaban declarados unificado que saldará el impuesto de 2023, 2024, 2025, 2026 y 2027 a una tasa preferencial del 0,45%. (Ámbito)