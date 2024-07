Casi el 70% de la actividad privada de Concordia tuvo una caída de sus ventas

La cámara que nuclea a comerciantes y empresarios de Concordia realizó un seguimiento del estado de situación y perspectivas de los sectores, teniendo como eje, los primeros seis meses de 2024 y ha sido realizada de forma online, con una muestra de 104 participantes.



El 50% define la condición actual de las operaciones de su empresa como “parcialmente activa” el 48,1% “completamente activa”, mientras que el 1,9% restante manifiesta que su empresa está “sin actividad”.



En cuanto al estado de sus ventas/operaciones comerciales, respecto al primer semestre de 2023 el 68,2% afirma tener caída en sus ventas; el 37,5% una caída de entre el 1 y el 25%, el 24% que su caída fue de entre el 26 y 50% y el 6,7% registra una caída de más del 50%.



Apenas un 19,2% declara haber tenido una mejora en sus ventas; un 11,5% afirma haber aumentado de entre el 1 y el 25%, el 5,8% respondió que su aumento fue de entre un 26 y 50% y el 1,9% que sus ventas aumentaron más de un 50% respecto al mismo período de 2023. El 12,5% afirma tener el mismo nivel de ventas del primer semestre del 2023.



A la consulta sobre qué incidencia tiene en su actividad el intercambio con uruguayos, el 50% afirma que nula, el 29,8% baja y positiva, el 17,3% alta y positiva y el 2,9% alta y negativa.



Respecto de la venta online y su incidencia en el total de operaciones comerciales, el 56,7% de los encuestados afirma estar operando en línea; el 37,5% dice que su incidencia es de entre el 1 y el 25%, el 9,6% que las mismas representan entre el 26 y el 50%, un 5,8% entre el 51 y el 75% del total de operaciones y un 3,8% más de un 76% y hasta el 100%. Un 43,3% aún no realiza operaciones en línea.



Endeudamiento

En cuanto al pago de impuestos y tasas correspondientes al período enero/junio de este año, el 74% respondió por el pago íntegro de los mismos y el 26% de los encuestados admitió incumplimientos.



Respecto del arrastre de deudas por impuestos o tasas del 2023, el 80,8% respondió por la negativa, mientras que el 19,2% restante afirma tener deudas pendientes.



Seguridad ciudadana

Acerca de la consulta sobre si ha sufrido hechos de inseguridad en su establecimiento durante el transcurso de éste año, el 87,5% de los encuestados ha respondido que no y el 12,5% restante que sí.



Respecto del análisis de la situación de la seguridad por parte de los encuestados, el 64,4% afirma que es “regular”, 22,1% que la misma es “buena” y sólo el 13,5% responde que la situación es “mala”.



Situación laboral

Consultadas aquellas empresas que tienen personal, respecto a la conflictividad registrada en el año 2023, el 75% ha respondido que no ha tenido conflictos laborales en 2023, mientras que el 25% restante ha respondido afirmativamente.



Respecto a la misma pregunta, pero para los seis meses iniciales de 2024, el 92% ha respondido que no ha tenido conflictos laborales, mientras que el restante 8% si los ha sufrido.



Competitividad

Al ser consultados acerca de qué problemas identifican como los mayores obstáculos externos para desarrollar su actividad plenamente, las respuestas fueron (en orden de elección, los porcentajes son sobre el total de encuestados):



1- Inflación (56,7%)

2- Ausencia de políticas de apoyo a pymes (53,8%)

3- Competencia desleal por informalidad (44,2%)

4- Costo de la energía (38,5%)

5- Dificultad para encontrar personal capacitado (28,8%)

6- Burocracia estatal (24%)

7- Problemas de infraestructura, transporte y logística (17,3%)

8- Corrupción (15,4%)

9- Tasa de interés (13,5%)



Expectativas

Respecto de las expectativas de inversión, el 64,4% no considera hacer inversiones en el corto plazo, el 2,9% en el próximo mes, el 4,8% durante los próximos 4 meses y el 27,9% prevé realizarlas en los que resta del año.



Por el lado del escenario más probable para la plantilla de personal de cara a los próximos meses, el 78,8% respondió que no tendrá cambios, un 11,5% que aumentará su plantilla y el 9,6% que reducirá personal.



Finalmente, a la consulta de cómo imagina la situación de sus operaciones comerciales y ventas durante los próximos meses, el 50% ve una mejora en la situación; el 45,2% “mejor”, el 36,5% responde “igual”, un 13,5% “peor” y “mucho mejor” un 4,8%. (Diario Río Uruguay)