El dólar blue subió $80 en la semana y llegó a $1.500: la brecha alcanza el 63%

El dólar blue pegó otro salto este viernes y alcanzó el récord nominal de $1.500 y vuelve a poner en el foco la utilización del dólar turista que se ubica en $1.504. El impacto directo, mayor presión sobre las reservas del Banco Central.La cotización paralela avanzó $80 en la semana y en lo que va de julio registra una suba de 130 pesos o 9,5%. La brecha cambiaria con el dólar mayorista supera el 60% por primera vez desde diciembre, en los 62,8 por ciento.Por el lado de los financieros, también se movieron al alza, pero con menos dinamismo producto de los múltiples controles que tienen.El dólar MEP avanzó 21 pesos o 1,52% hasta los $1.424,73 y cierra otra semana con alzas. En tanto, el Contado con liqui se encareció en 22 pesos o 1,54% hasta los $1.436,22.Por su parte, el Banco Central no se mueve de su objetivo de crawling peg de 2% mensual y ajustó la cotización mayorista a $921,50.El valor del billete en el Banco Nación es de $940 y en el promedio de los bancos es de $959,99.El aumento de la brecha está ubicándose en un valor que ya comienza a preocupar a los analistas dado que paralizaría exportaciones, complicaría aún más el nivel de reservas y aleja la posibilidad de una salida ordenada del cepo.El renunciado ex ministro de Bioeconomía, Fernando Vilella, aseguró hoy que “los productores no venden por la expectativa de una devaluación”.Además, reaviva un viejo problema que vuelve. La nueva escalada del dólar informa poner como opción el dólar tarjeta como forma de realizar pagos de servicios al exterior, dado que se igualaron las cotizaciones, por primera vez desde la era Milei.Este tipo de cambio que se forma del oficial más impuestos tiene un valor de $1.504, lo que hace muy tentador tanto para la posibilidad de comprar los 200 dólares de ahorro mensual, como para los gastos en el exterior y el recupero de los impuestos posterior en ambos casos.El Banco Central se hizo en la última rueda de esta semana con 43 millones de dólares y cierra la semana con compras en todas las ruedas.Si bien el Volumen operado en el segmento de contado fue muy bajo y apenas pasó los US$ 160 millones, la autoridad monetaria logró hacerse del 28%.En la semana terminó con compras por US$ 154 millones, el doble que en la primera semana de julio. En el mes acumula US$227 millones.De esta manera las reservas brutas internacionales avanzaron 49 millones de dólares hasta el nivel de US$28.274 millones. Fuente: (NA)