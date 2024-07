Reglamentaron moratoria, adelanto de Bienes Personales y blanqueo de capitales

Mediante el Decreto 608, el presidente Javier Milei reglamentó la rebaja en Bienes Personales, el blanqueo de capitales y la moratoria para regularizar sus obligaciones.

Impacto de las Medidas

Los contribuyentes que se encuentren en mora con estas obligaciones pueden adherirse al régimen para obtener ciertos beneficios, como la condonación de intereses y multas, y planes de pago.Contribuyentes y responsables solidarios con deudas fiscales, aduaneras o de seguridad social vencidas al 31 de marzo de 2024.El plazo para adherirse es de 150 días a partir de la publicación de las reglamentaciones.El Gobierno apura reglamentaciones, proyectos y una reorganización de áreas para darle contenido a la “fase 2″El monto depende de la fecha de adhesión y del medio de pago elegido.Posibilidad de pagar en cuotas de hasta 84 meses.Se condonan todas las multas por infracciones formales cometidas antes del 31 de marzo de 2024.Se condonan los intereses de impuestos pagados antes del 31 de marzo de 2024.Los honorarios de asesores fiscales se reducen en un 50% para deudas en discusión.Los contribuyentes no podrán reponer beneficios fiscales perdidos.Es importante destacar que los contribuyentes que se adhieran al régimen renunciarán a su derecho a reclamar reintegros de impuestos, derechos aduaneros o contribuciones a la seguridad social que hayan sido regularizados.Contribuyentes residentes y no residentes con activos en el exterior no declarados.Hasta el 30 de abril de 2025, con posibilidad de extensión hasta el 31 de julio de 2025.Los contribuyentes deben manifestar su adhesión al régimen, presentar una declaración jurada especial y pagar un impuesto especial del 15% sobre el valor de los activos regularizados. Este impuesto puede pagarse en cuotas de hasta 5 años.Este régimen se enfoca en la reglamentación específica para el pago y regularización del Impuesto sobre los Bienes Personales.El paquete fiscal reglamentado por el Decreto 608 busca aliviar la carga tributaria de los contribuyentes en mora, incentivando la regularización de activos tanto dentro como fuera del país. La condonación de intereses y multas, junto con la posibilidad de pagar en cuotas, representa una oportunidad significativa para aquellos con deudas pendientes.