En Diputados, pymes pidieron una ley que los iguale frente al RIGI

Como parte de las actividades que sostienen las distintas comisiones de Diputados, dirigentes de pymes describieron la situación del sector y pidieron una ley que los equipare a las condiciones del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).



"Cuando vimos que el RIGI de alguna manera potenciaba a sectores de una manera diferencial a lo que lo hacía a la industria nacional, empezamos a trabajar para pedir condiciones que nivelen esa cancha. Por eso pedimos la Ley Pyme", planteó en su intervención Elio del Ré, directivo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).



En ese sentido, expresó que las pymes nucleadas en ADIMRA emplea de forma directa a 300.000 trabajadores y son un 95% de capital nacional. "Nuestro sector hace 10 años exportaba u$s 8000 millones y hoy estamos exportando u$s 5000 millones", aseguró el directivo y precisó que en mayo se registró una caída interanual del 17% en promedio: "Los que están más comprometidos son aquellos que se destinan al consumo, motocicletas, bicicletas y electrodomésticos".



Ante la pregunta del diputado libertario Beltrán Benedit sobre el impacto positivo que podría tener en el sector la firma del Pacto de Mayo, Elio del Ré dijo que "no vimos en los puntos del Pacto de Mayo la palabra industria y nosotros creemos que la industria es la solución a los problemas de la Argentina" y concluyó opinando que "los puntos están expresados de forma muy amplia. Nosotros necesitamos, para sintetizar, tener mercado".



Otras de las convocadas fue Ángeles Naveyra, productora agropecuaria y presidenta de la Fundación Barbechando, detalló que el sector cuenta con 250.000 productores agropecuarios en el país, de las cuales 150.000 son pymes. “Hoy en Argentina el 77% del empleo privado viene del empleo que brindan las pymes”, destacó y remarcó "la necesidad de que tengan políticas públicas, igualdad de condiciones y que se les permita seguir trabajando”.



En ese sentido, comentó que existen "155 tributos entre impuestos, tasas, registros, contribuciones”, lo que representa una “presión tributaria como una mochila un poco difícil para emprender". "Necesitamos estabilidad y previsibilidad en ciclos productivos y climáticos; competitividad con más exportaciones; incentivos a la inversión con herramientas de amortización acelerada de inversiones", añadió. Ley Pyme: qué incluye la iniciativa del sector privado Dentro de los artículos que deberían integrar la Ley Pyme, los dirigentes del sector pidieron:



-Reducción de presión tributaria, incluyendo menor tasa de interés sobre ingresos brutos y retenciones.

-Simplificación tributaria.

-Eliminación del impuesto PAIS para insumos de exportación.

-Achicar brecha tecnológica en etapas de formación.

-Programa de financiamiento estatal para producción nacional.

-Simplificación administrativa, ventanilla única.

-El bloque de Unión por la Patria se involucró en el debate. Entre ellos, el diputado Santiago Cafiero planteó que "la Ley Pyme aparece como una herramienta propositiva de desarrollo, pero además se podría hablar de una Ley de Emergencia Pyme para este contexto, porque estamos teniendo una recesión profunda en la que no vemos salida, con proyección de una caída del PBI de 5 puntos".



Por su parte, el radical Atilio Benedetti expresó su "alarma" porque "el Estado nacional esté planteando desligarse totalmente de la obra pública por la falta de recursos para hacer salvar las cuentas fiscales", pero insistió en la reducción impositiva porque "es insostenible para los que están en el circuito legal y como corresponde. Eso habilita el trabajo marginal y la competencia desleal de quienes para sobrevivir -y no los juzgo- optan por otro circuito como forma de resguardo".