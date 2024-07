El dólar blue subió y marcó un nuevo récord nominal al cerrar a $1.450

El Banco Central defiende la posición compradora

El dólar blue estiró su racha alcista y encadenó su tercera rueda consecutiva con subas. En la jornada avanzó diez pesos para negociarse a $1.420 para la compra y $1.450 para la venta volviendo a establecer al cierre de la rueda un nuevo récord nominalEn lo que va de julio anota una suba de 85 pesos o 6,2 por ciento y en lo que va del año justa un 41,46%. Si bien al mirar el acumulado del año sigue por detrás de la inflación, es para destacar la dinámica de los últimos 60 días donde subió más de 400 pesos la cotización.Por el lado de los dólares financieros, las cotizaciones operaron mixtas y luego de algunas jornadas que cerraban en el mismo nivel, hoy volvieron a separarse dejando el canje en el 1,3%.El dólar MEP cedió $12 (-0,86%) para quedar en $1.374,90 mientras el contado con liquidación se apreció 6,62 (+0,48%) para cerrar en $1.393,21.Por su parte, el dólar mayorista tras el feriado de ayer ajustó 1 peso arriba del cierre del lunes pasado y quedó en $919,50. De esta manera la brecha con el blue se establece en el 57,7%.El valor del billete en el Banco Nación es de $937,50 y en el promedio de los bancos es de $957,91.El Banco Central de la República Argentina defiende la posición compradora. En un mes donde la estacionalidad le es adversa, logró cerrar otra jornada con compras. En este caso fueron apenas 20 millones de dólares. En el mes acumula compras por US$ 134 millones.Al respecto, el ex secretario de Finanzas de Sergio Massa, Eduardo Setti, sostuvo que “el mes que está corriendo probablemente sea el más desafiante en materia cambiaria y de acumulación de reservas del programa económico Milei-Caputo” y adjunto un informe de la Fundación Encuentro.El lunes, las reservas cayeron US$1.600 millones como producto del pago de los bonos soberanos en el exterior. Hoy, las reservas vuelven a caer US$247 millones para cerrar en un nivel de US$ 28.098 millones. Fuente: (NA)