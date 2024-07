Argentina volvió a exportar carne vacuna a Egipto luego de cuatro años

Relación comercial con Egipto

Después de 4 años, se volvió aSe trata de 2 empresas del, de la provinciaEl embarque consiste enen lo que promete ser apenas un primer paso para concretar más envíos en el mediano plazo., cuando se iniciaba la pandemia y pese a que era un producto altamente demandado.Se adujeron discrepancias en la evaluación para el tipo de carne halal, producida y procesada de acuerdo con las leyes islámicas, es decir, con un animal criado de formay sacrificado mediante un método que incluye la recitación del nombre de Dios.Pero luego de un año dehubo un gran avance con una misión sanitaria a la Argentina que habilitó a dos plantas y de esa manera se logró la reapertura.Si bien en una primera instancia se trata de cantidades escasas, Egipto, que une el noreste de África con Medio Oriente, puede generarle otros negocios a un sector como el ganadero,su posición estratégica en el mapa mundial.El frigorífico General Pico, que llevará a cabo este primer envío, es propiedad de la familia Lowenstein ligada a la industria cárnica yLo maneja, la séptima generación, que lo adquirió en 2004 y le sumó una nueva planta y marca propia. La apertura del mercado egipcio fue luego de que Argentina prácticamente no exportara este tipo de productos desde la“Este es un primer paso que, sin duda, permitirá un incremento sustancial del intercambio de comercial en el futuro cercano. La carne argentina tiene un gran prestigio y una enorme variedad de calidades. Seguramente, vamos a incursionar en la venta de diversos productos paraque demanda alimentos”, señalóembajador argentino desde 2022 en, en declaraciones al diario Clarín.La Agentina y Egipto mantienen un nutrido comercio bilateral, que llegó a, para nuestro país.Se comercializa maíz, soja y tubos de acero sin costura para la industria petrolera quefabrica en la localidad bonaerense de Campana. De hecho, TechintA su vez, desde esa nación se importan fertilizantes, sobre todo urea.“Desde la aprobación del Acuerdo Mercosur-Egipto, en 2017, el intercambio comercial no ha hecho más que incrementarse. La apertura de este nuevo mercado se produce en la línea que venimos trabajando de diversificar la matriz comercial. Es decir, no sólo vender más en términos cuantitativos o de ingreso de divisas, sino variedad de productos”, concluyó el embajador.