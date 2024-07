Preocupa la situación de los kioscos debido a una caída del 40% en las ventas

Caída de ventas en los kioscos: qué dicen los representantes del sector

Industria láctea: las ventas se desplomaron 16%

Durante los primeros días de julio se celebra la semana de la dulzura, momento que los comerciantes del sector esperan con ansias, sin embargo, no resultó como pensaban en esta ocasión.En medio de un contexto económico de crisis, los kioscos reconocieron que no vendieron lo que esperaban durante esta época. Debido a los fuertes aumentos, los clientes realizan compras similares a las que hacían en pandemia.En diálogo con el programa "Argentina en Vivo", por C5N, el presidente de la Asociación Kiosqueros de la Argentina analizó la situación que atraviesa el sector y reconoció que las ventas cayeron un 40%. En ese sentido, Ernesto explicó que "el quiosquero espera la semana de la dulzura porque siempre vendemos más"."Todo el mundo tiene tiene que cumplir con las parejas los amigos los compañeros de trabajo y se vende, aunque está un poquito tranquila, bastante tranquila diría yo", detalló.Luego, mencionó que las compras que realizan los clientes son similares a las que hacían durante la pandemia, momento que marcó "un antes y un después". Según el kiosquero, "en ese momento se vendían chocolates pequeños, lo que comenzó a venderse de nuevo en esto últimos meses".Finalmente, Ernesto analizó la situación y sostuvo que la caída de las ventas tiene que ver con que "la gente se va achicando". Además, indicó que el inicio de este año fue "bastante tranquilo porque las ventas no fueron las esperadas", para luego asegurar que "la inflación es un gran problema".Las empresas lácteas atraviesan una profunda crisis derivada de la caída del poder adquisitivo. Entre enero y mayo las ventas de productos lácteos, en volumen, sufrieron un retroceso en promedio del 16%, pero en productos con mayor valor agregado el desplome es aún mayor y acumula bajas de hasta el 51% respecto al mismo período del año anterior.Según los datos del Observatorio de la Cadena Láctea (OCLA), se destaca, analizando por grupo de productos, una caída muy importante en todos los rubros, salvo quesos que cayó un 7,6% en litros equivalentes.Los productos de mayor valor agregado y unitario como quesos de pasta muy blanda, quesos rallados, leches saborizadas, yogures, flanes y postres presentaron una gran caída asociada a las subas de precios y al retraso en el poder adquisitivo del sector medio de la población que demanda en mayor cuantía estos productos.Por caso, productos como las leches saborizadas o chocolatadas, que presentaron una muy alta tasa de crecimiento en el año 2022 (29%), y que era solo por efecto de comparar con un año donde las ventas fueron extremadamente bajas, en 2023 crecen solo un 3,3% y ahora en 2024 se desploman un 43,6%, casi a niveles de pandemia.