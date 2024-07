La UIA se reunirá con el Gobierno por el impacto del RIGI en las pymes

La Unión Industrial Argentina (UIA) recibirá hoy a funcionarios del Ministerio de Economía con el foco en la implementación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y su impacto en las pymes, tras la sanción de la Ley Bases.



El encuentro entre la Junta Directiva de la entidad y los secretarios de Comercio, Pablo Lavigne, y de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía, Juan Pazo, había sido anticipado la semana pasada por el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja, y fue confirmado este lunes desde la cartera económica a Noticias Argentinas.



Los industriales adelantaron a NA que la reunión abordará cuatro temáticas, entre las que se destaca la reglamentación del RIGI, que el Ejecutivo deberá delinear luego de la aprobación de la Ley Bases en el Congreso, ante la inquietud manifestada por los sectores vinculados a las pequeñas y medianas empresas en relación a la disparidad en la competencia.



Además, en el cónclave se tratará la propuesta de la UIA sobre una nueva ley pyme, que contemple beneficios para el sector frente a los beneficios del RIGI a empresas de mayor magnitud, junto con temas vinculados a la logística del sector y medidas para reactivar el mercado interno, en medio de la caída de la demanda a causa de la recesión.



Al anticipar la reunión que tendrá lugar en la sede de la UIA, Funes de Rioja había reforzado la postura favorable de la organización que encabeza en relación a la primera ley de la administración de Javier Milei, pero había puesto reparos sobre los efectos del RIGI en las pymes.



En ese sentido, puntualizó que en materia de insumos dentro del mencionado régimen “hablamos de que cuando hay producción nacional se genere una asimetría, esto se llama igualdad de condiciones, no es discriminación, ni privilegio”, en declaraciones a NA.



Asimismo, aseguró que al trasladar la posición de la entidad a los distintos partidos en medio del debate de la ley, manifestaron que “creemos que hay muchas inversiones que abarcan a todo el universo pyme y que pueden tener resultados muy efectivos a la hora de estimular la producción, y el empleo formal”.



Otras posturas de pymes que cuestionan el RIGI

El posicionamiento de la UIA se suma al de diferentes organizaciones empresarias y gremiales que alzaron la voz en las últimas semanas sobre el impacto del RIGI en las pymes, denunciando que quedaron en desventaja en las condiciones para competir.



El presidente de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (APYME), Julián Moreno, expresó que “estamos muy preocupados”, sosteniendo que el RIGI “desprotege a las industrias nacionales, en particular a las pymes, porque no podrán competir con los grandes inversores extranjeros que podrán importar todo, desde bienes de capital hasta el más mínimo insumo, y eso sin ningún límite”.



Al mismo tiempo, desde Industriales Pymes Argentinos (IPA) elaboraron un informe para exponer las desventajas entre las pymes y las empresas beneficiadas por la ley, asegurando que “el RIGI prácticamente plantea un paquete de barreras para el funcionamiento de las MiPyMEs, es decir, para las empresas que predominan en la estructura productiva Argentina”, señalando que “el beneficio vinculado con la llegada de inversiones tiene vinculado un elevado costo para la producción nacional”



El titular de IPA, Daniel Rosato, sostuvo que “la aprobación de la ley de Bases, que incluyó al RIGI, dejó en desventaja a las Pymes industriales, que competirán de manera desleal contra las grandes empresas que inviertan en la Argentina, sin tener en cuenta el esfuerzo que hacen las fábricas nacionales para producir mejor y generar empleo todo el tiempo, sin especulaciones” y reclamó que “esperamos que el Gobierno y la mayoría del Congreso estén tan compenetrados con una nueva ley Pyme, como sucedió con el paquete de leyes aprobado recientemente”.