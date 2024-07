Banco lanzó créditos hipotecarios no atados a la inflación: cómo funcionan

El Banco Credicoop acaba de lanzar una nueva línea de crédito que no ajusta por inflación, sino que lo hace a través de una tasa de interés determinada, aunque es variable. Con este banco, ya son 16 entidades las que están promoviendo préstamos para que más personas puedan cumplir el sueño de la casa propia.



La modalidad del nuevo préstamo a tasa variable es la siguiente:



Tasa: TNA actual en el orden del 36% (Badlar de bancos privados más 4 puntos)

Plazo: a 240 meses

Financiación: 70% de financiación para 1° vivienda y 50% para la 2° vivienda

Tope del préstamo: $200.000.000

Cuota: 25% de relación cuota ingreso sobre ingresos netos

Ingresos mínimos netos: $2.000.000 sumatoria del grupo familiar conviviente



Con respecto al destino de los fondos, estos se pueden usar para la adquisición, ampliación, construcción y mejora de la vivienda tanto de uso familiar y vivienda permanente como de segunda vivienda.



La otra línea de crédito se ajusta por Unidades de Valor Adquisitivo (UVA) las cuales siguen el ajuste de la inflación. A dicho valor se le añade un 5,5%, en el caso de que cobres tus haberes en el Banco Credicoop o del 6,5% si no contás con dicha acreditación.



La segunda línea es ajustable a Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), más una tasa fija de 5,5% con cobro de haberes en el Banco Credicoop o del 6,5% sin acreditación. En cuanto al resto de las características, estas son iguales al de la tasa variable como un plazo máximo de 240 meses (20 años) y una financiación máxima del 70% para la primera vivienda y un 50% para la segunda.



Además, el préstamo tiene un tope de $200.000.000 y las cuotas tendrán una relación máxima del 25% de los ingresos netos del grupo familiar que, como mínimo, deberá ser de $2.000.000.



¿Cómo funciona una hipoteca para comprar una casa?

En términos simples, una hipoteca funciona de la siguiente manera: un banco o entidad financiera te presta una determinada suma de dinero con la que podrás adquirir una casa, terreno, departamento o dúplex, siempre y cuando esta sea apta para este tipo de créditos.



Además, al igual que en cualquier otro tipo de crédito o préstamo, deberás pagar una cuota que cubra el capital que te otorgaron más la tasa de interés previamente pactada. En este sentido, mientras dure el préstamo, tu propiedad queda en garantía, por lo que, si no pagás en tiempo y forma, el banco o entidad financiera eventualmente podrá rematar la casa para recuperar el dinero que te otorgaron.





Por otra parte, mientras dure el crédito, no podrás vender la propiedad, ya que es la garantía con la que cuenta el banco en el caso de que no abones tu deuda. Una vez que finalizaste los respectivos pagos, podrás disponer libremente de la propiedad.

Fuente: Iprofesional