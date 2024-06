El Gobierno anunció pago de un bono adicional de $70.000 en julio para jubilados

Pese a que Javier Milei lo puso en duda, el Ministerio de Economía confirmó a Ámbito que en julio se pagará un nuevo bono de $70.000 a los jubilados y pensionados, mismo ajuste que vienen cobrando desde el mes de marzo. Por el momento no habrá otros cambios y se espera que en los próximos días se oficialice la decisión a través del Boletín Oficial. ANSES entregó por cuatro meses consecutivos un bono de $70.000 para reforzar los ingresos del sector. Según el Instituto para el Desarrollo Social Argentino“en junio 2024 el haber medio, incluyendo el bono que no está sujeto a la movilidad, se ubica aproximadamente un 37% por debajo del nivel registrado en el 2017” y el aumento promedio de este mes será de hasta el 3,2%. Con el bono, la jubilación mínima pasaría a $285.622,21 en tanto la PUAM estará en valores cercanos a los $242.400. Vale recordar que este mes, las jubilaciones y pensiones aumentan 4,2%, de acuerdo al índice de inflación de mayo que informó el INDEC. Pero el aumento efectivo final será más bajo (entre 2,83% y 3,2%) para los haberes mínimos porque seguirán cobrando el bono de $70.000 sin ninguna actualización.



Por otro lado, a partir de julio también se ajustan por inflación, los valores de las asignaciones familiares, como por ejemplo la AUH como el salario familiar que perciben asalariados registrados y monotributistas.



Un punto que genera discordia con respecto a los bonos es la no actualización del monto además de que no se busca incluirlo como parte de los haberes. Lo que hace que la jubilación mínima aumente en menor proporción.



El otorgamiento de los bonos que complementan el ingreso de la jubilación mínima comenzó en 2021 y continuó de manera ininterrumpida incluso después del cambio de gestión, con el objetivo de compensar los resultados de las múltiples modificaciones a la fórmula previsional. En junio, la jubilación mínima sin bono fue de $206.931. Aunque reducido, sin los $70.000 complementarios, alrededor de 5 millones de jubilados y jubiladas que cobran la mínima no hubieran llegado a reunir los ingresos necesarios para cubrir la canasta básica total. De acuerdo al economista Nadin Argañaraz hasta abril, los jubilados que cobran la mínima tuvieron una pérdida del 24% en sus haberes, y el resto del 37%. Solo en cuatro meses, el guarismo fue similar a la pérdida que sufrieron las jubilaciones mínimas durante los cuatro años de Mauricio Macri, de aproximadamente 20%. Durante la gestión de Alberto Fernández las jubilaciones mínimas cayeron, en promedio, un 2%, aunque los haberes superiores tuvieron una mayor caida, de entre 25 y hasta 35% en el caso de las jubilaciones más altas. Fuente: Ámbito