Milei confirmó que bajará 10 puntos el impuesto PAIS: qué dijo de la inflación

El Gobierno irá hacia un nuevo programa monetario, y entre las medidas que se esperan está la reducción del impuesto PAIS que se aplica a las operaciones con dólar oficial. La decisión había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y hoy ratificada por el presidente Javier Milei, luego de la aprobación de la ley Bases y el paquete fiscal. La reducción será de 10 puntos.De esta forma, el impuesto PAIS por el cual hoy se aplica un extra de 17,5% a las operaciones en dólares en el mercado oficial, bajará a 7,5%. El mercado ya esperaba esa medida, que Milei pronosticó que se hará efectiva para agosto, pero especula también si será acompañada por una aceleración de la devaluación.El Presidente evitó ponerle un precio al dólar. De hecho, Milei aseguró que no le preocupa el dólar. Y además, reiteró que siguen avanzando en la eliminación del cepo cambiario, aunque aún no tiene fecha. La última especulación hablaba de que sería hacia fin de año.Por otro lado, consultado en LN+ sobre la dolarización, dijo que se dará "naturalmente" en el marco de la "competencia de monedas". "El peso no va a desaparecer, pero lo que tenemos que hacer es que no siga creciendo", afirmó. Y sentenció: "Desde mi punto de vista me gustaría sacarlo, para no emitir".“Estamos trabajando en darle una solución, por eso es tan importante. Yo te diría, la verdad, que la tarea de Bausili y Pablo Quirno es monumental porque están recreando toda una curva de pesos. Recrear esa curva de pesos hace que esos pasivos monetarios remunerados, que nunca deberían haber estado en el Banco Central, vuelvan a estar donde tenían que estar, que era en el Tesoro. Porque la contracara de esos son los 45.000 millones de dólares que se robaron del Banco Central del gobierno anterior", afirmó también.Respecto a la inflación, Milei consideró que "la tendencia sigue siendo a la baja", aunque reconoció que el proceso puede tener repuntes mientras se terminan de acomodar los precios relativos. Cabe señalar que para lo que fue junio, las consultoras calculan que fue cercana al 5%, algo mayor a lo que fue la de mayo de 4,2%.El Presidente aseguró que "ya pasó la etapa del déficit cero", a la vez que resaltó que "se viene el cambio de régimen monetario". Además, confirmó que Federico Sturzenegger "se incorpora la semana que viene al Gabinete".Fuente: (Ámbito)