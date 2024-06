Ganancias: 800.000 asalariados volverán a pagar el impuesto

Política El Gobierno consiguió la sanción definitiva de la Ley Bases y del Paquete Fiscal

La aprobación del paquete fiscal con la ratificación de lo votado por Diputados, sin los cambios introducidos en el Senado, significa queAdemás, la actualización del mínimo no imponible se haría de forma trimestral durante este año, en septiembre, y luego de forma semestral a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC).Según la Oficina de Presupuesto del Congreso ( OPC),Actualmente rige la ley Massa con un mínimo no imponible de 15 SMVM (Salario Mínimo, Vital y Móvil) a valores de enero, equivalente a $ 2.340.000 que debe actualizarse en julio, y se elevaría a más de 3,5 millones.Se estima que entre 800.000 y un millón de trabajadores hoy exentos de Ganancias, como bancarios, mineros, siderúrgicos, camioneros, aceiteros, personal jerárquico, volverían a pagar el impuesto en alícuotas que van del 5 al 35%, cuando hasta ahora estaban exceptuados, según la especialista Luz Arroqui. En valores que arrancan en casi $ 3.000 mensuales hasta unos $ 60.000 mensuales para los que hoy están exentos. Y que supera los $ 100.000 mensuales para los que ganan más de $ 2.500.000 brutos.En el caso de los autónomos el mínimo no imponible es más bajo: $ 1.159.138 netos para los solteros sin hijos y $ 1.644.327 netos para los casados con 2 hijos.Para los jubilados y pensionados se mantiene la exención de Ganancias en 8 haberes mínimos que, en junio, son $ 1.655.448.