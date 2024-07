Paso a paso: cómo renovar el subsidio en las tarifas de gas y electricidad

Subsidio para quien carga por primera vez

Teniendo en cuenta los incrementos en el precio de la tarifa eléctrica dispuestos por el Gobierno Nacional, Elonce accedió al siguiente paso a paso que sirve para a ayudar a completar o actualizar el formulario de inscripción y que los usuarios sepan en qué categoría están dentro de la segmentación energética y puedan pagar lo que corresponde.Es necesario tener en cuenta, que, si vas a cargar tus datos por primera vezEs importante que sepas que si no completaste el formulario o no queres hacerlo la Secretaría de Energía de la Nación te incluye directamente en el grupo "N1" Sin subsidio- que corresponde a las personas con ingresos altos.Antes de comenzar a completar el formulario debes tener a mano:- Factura de energía eléctrica- DNI- Número de Cuil de cada integrante del hogar mayor de 18 años- El monto de los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años- Una dirección de correo electrónico.Ingresar a https://www.argentina.gob.ar/subsidios y selecciona el recuadro dice. Marca el recuadro que dice "Acepto" que la información declarada tiene carácter de declaración jurada Y luego presiona el botón siguiente. A continuación, completá los datos personales laborales económicos y de contacto que te va pidiendo la página.El segundo paso corresponde la información sobre el servicio de energía eléctrica propiamente dicho: en esta instancia debés cargar todos los datos correspondientes, ten en cuenta que te va a pedir el número de ID y el número de medidor que se encuentra en tu factura.Ahora, deberás cargar la información relacionada a tu hogar cuando termines apretá el botón de enviar solicitud.Luego aparecerá la leyenda "tu registro de acceso a los subsidios a la energía está completo.Finalmente te asignarán un número de gestión que te enviarán al mail que declaraste. Al pie de la página podrás descargar en PDF La Constancia del formulario que llenaste.En este caso, es necesario tener en cuenta que, si ya realizó el trámite anteriormente y los datos que ingresó variaron, es fundamental que modifiquen o eliminen la solicitud y corrijan lo que haya cambiado. Esto permitirá que sean recategorizados en caso de que corresponda.Para ello, es necesario ingresar a https://www.argentina.gob.ar/subsidios y seleccionar el cuadro azul que dice "Modificar o eliminar la solicitud"Para modificar los datos, los usuarios vas a necesitar el número de gestión que el Gobierno Nacional te envió por mail en su momento. Si no lo tenés no hay problema lo podés recuperar haciendo clic en olvidaste tu número de gestión y seguí los pasos.Para comenzar, aparecerá una ventana que dice "Consultá tu solicitud" y solicitará Numero de gestión, DNI, correo electrónico.En una nueva pestaña "Datos de la solicitud" se detallarán todos los datos cargados anteriormente. Ahí dará controlar si los datos que aparecen, variaron. Deberá tildar la opción "Rehacer Mi Solicitud" o si son los mismos, se aconseja clickear en "volver a inicio".En este punto se trata de una "". Se desplegará una serie de opciones que deberá tildar cual es el motivo por el cual debe hacer de nuevo el formulario:- Corregir/agregar datos a mi declaración-Cambio mi situación fliar/patrimonial/laboral-Me mudé del domicilio de los serviciosLuego de tildar la opción deseada, deberá hacer clic en "Posteriormente, se le solicitará seguir los siguientes pasos referente a datos de quien solicita el servicio; situación económica y demás.La misma operatoria se deberá realizar con la factura de gas.