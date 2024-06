Los salarios subieron levemente en abril, pero acumulan una caída real del 14%

Salarios: cómo es su relación con la inflación anual

Salarios: cómo quedaron los registrados, públicos y en negro

Los salarios del sector privado registrado le ganaron a la inflación en abril, pero perdieron los públicos e informales, según informó este miércoles 26 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).El crecimiento mensual se debe a subas nominales de 12% en el sector privado registrado, de 7,5% en el sector público y de 7,8% en el sector privado no registrado. Recordemos que en el cuarto mes del año, el IPC se ubicó en el 8,8%.Para abril, el índice de salarios acumulaba una suba de 60,3% respecto de diciembre del año previo, debido a subas de 68,5% en el sector privado registrado, 54% en el sector público y 39,1% en el sector privado no registrado.En ese mismo período de tiempo, la inflación acumulada fue del 65% por lo que los salarios perdieron en todas las categorías."La caída contra noviembre de 2023 es del 13,9%. Desde fines de 2017 el retroceso supera el 30%", expresó Luis Campos, investigador del Instituto de Estudios y Formación de la CTA - Autónoma, desde su cuenta en X.El experto también dijo que en estos meses el retroceso salarial fue mucho más marcado en el sector público (-21,5% contra noviembre de 2023) y menor en el sector privado (-9,6% contra noviembre). "En comparación con fines de 2017, las caídas superan el 40% y 25% respectivamente", amplió.El economista Nadin Argañaraz explicó que, teniendo en cuenta una inflación interanual del 278%, la variación real de los salarios muestra una caída generalizada: bajan un 24,7% los del sector público; ceden 10,7% los del sector privado registrado y caen 39,5% los del sector privado no registrado. "Este último es el que más pierde poder adquisitivo desde hace años", agregó.Respecto al salario privado registrado, Claudio Caprarulo, director de Analytica, consideró que "es el mejor dato desde que asumió Milei, casi 3% de recuperación mensual"."Eso amplió la brecha con el sector público, porque en ese segmento cayó 1,2%. Así, si comparamos con noviembre, los primeros perdieron 9,5% de su poder adquistivo, mientras los segundos 21,5%", amplió.Por su parte, Tobias Pejkovich, de Facimex, detalló: "Los salarios del sector registrado crecieron 10,5% mensual en abril, lo que equivale a una suba del 1,5% mensual en términos reales. A pesar de la mejora en el margen, cayeron 15,9% anual y acumularon una baja del 17,2% en el primer cuatrimestre del año, siempre en términos reales".En mayor detalle, dijo que "es interesante notar que la caída es mucho más pronunciada en el sector público (con una baja del 24,3% en los primeros cuatro meses del año) que en el sector privado registrado (con un retroceso del 13,2% durante el mismo período)"."Hacia adelante, creo que vamos a ver una leve recuperación del salario real en el segundo trimestre, inducida por la desaceleración inflacionaria, lo que a su vez facilitaría un leve repunte de la actividad", cerró. Fuente: (Ámbito)