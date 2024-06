Tarifa eléctrica: cómo queda la segmentación tras quita de subsidios nacionales

Reducción de topes de consumo

Esquema de segmentación

Por decisión del gobierno nacional, el 1 de junio comenzó la transición hacia la quita gradual de subsidios en la luz y el gas, que. Además,mensual de cada categoría de usuarios.para las categorías N2, que será de 350 kWh por mes, y de 250 kWh por mes para la categoría N3.El gobierno nacional establece. Los sectores de ingresos bajos (N2), que hasta ahora no contaban con límites,En tanto, los sectores de ingresos medios(antes era de 400 kWh por mes).. Esto quiere decir que pagarán el costo total, sin importar si tienenDe esta forma, y,de segmentación de los subsidios para los usuarios de lasuperiores a $2.706.848,00. Abonan la tarifa plena. No tienen tope de consumo.a $773.385,00. Escasos recursos. Hasta ahora no tenían topes de consumo de potencia, ahora sí: 350 kWh por mes.entre $773.385 y $2.706.848,00. Solo se subsidia 250 kWh por mes. Antes era de 400 kWh.Por otra parte, según se confirmó a este medio, hasta el 31 de julio, inclusive, las familias entrerrianas tienen tiempo, para poder anotarse y no perder el beneficio del subsidio en las tarifas. El mencionado trámite se puede, ingresando en www.argentina.gob.ar/subsidios