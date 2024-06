Plazo fijo: cuánto debo invertir para ganar $300.000 con los intereses mensuales

la mayoría de los bancos del país están ofreciendo tasas que apenas superan el 30% para los plazos fijos a corto plazo. Por ejemplo, Banco Nación, Banco Galicia, Credicoop, entre otros, mantienen una tasa del 33%.



Recientemente, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) redujo la Tasa Nominal Anual (TNA), lo que ha impactado en las ofertas de los bancos para los plazos fijos a 30 días. En este escenario, resulta crucial estar al tanto de las tasas ofrecidas por cada entidad financiera para obtener el mejor rendimiento posible.Según los datos recopilados,De esta manera, si se invierte $11.000.000 en plazo fijo, a un interés del 33% anual (2,75% mensual), se obtendrán $302.500.Es importante tener presente que estas tasas pueden variar, por lo que es necesario verificar las condiciones específicas de cada banco antes de realizar cualquier inversión.Un plazo fijo es una forma de inversión en la que el inversor deposita una suma de dinero en una entidad financiera por un período determinado a una tasa de interés fija. Durante este lapso, el capital no puede ser retirado sin incurrir en penalizaciones. Al finalizar el plazo acordado, el inversor recibe el monto inicial más los intereses generados durante el período.En la siguiente tabla se puede leer la cotización que le informaron al Banco Central los 10 bancos argentinos con mayor cantidad de depósitos en plazos fijos.• Banco de la Nación Argentina 33%• Banco Santander Argentina S.A. 31%• Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U. 30%• Banco de la Provincia de Buenos Aires 30%• Banco Bbva Argentina S.A. 30%• Banco Macro S.A. 33%• Hsbc Bank Argentina S.A. 31%• Banco Credicoop Cooperativo Limitado 32%• Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.U. 31%• Banco de la Ciudad de Buenos Aires 31%• Acceder a la cuenta de “home banking” de tu banco o entidad financiera. En caso de no tener una, es posible abrir una cuenta con la documentación requerida.• Dirigirse a la sección de “inversiones”.• Seleccionar la opción de “plazo fijo”.• Indicar el monto a invertir y el plazo deseado, por ejemplo, $800.000 a 30 días.• Confirmar la operación y esperar a que finalice el período para recibir el capital invertido más los intereses generados.