Paritarias: grupo de trabajadores cerró acuerdo millonario para próximos meses

cobrarán una suma no remunerativa de $42.416 en mayo, de $95.583 en junio y de $12.644 en julio. En tanto, los farmacéuticos recibirán bajo este concepto $66.347 en mayo, $145.002 en junio y $187.572 en julio.

Un grupo de trabajadores alcanzó un nuevo acuerdo paritario por el cual, a partir de agosto, superará la línea del millón de pesos en los salarios básicos.Se trata de los farmacéuticos agrupados bajo la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA), que en las últimas horas difundió la nueva grilla salarial para el sector.La agrupación sindical confirmó así los nuevos incrementos paraEl acuerdo con los empresarios del sector, que afectará a todos los trabajadores del Convenio Colectivo de Trabajo 659/13, contempla el pago de sumas no remunerativas para el trimestre que va de mayo a julio; y sumas no remunerativas extraordinarias para julio y agosto.Los cadetes, por ejemplo,Las sumas extraordinarias no remunerativa en julio y agosto, por su parte, serán de $21.837 para cadetes y aprendices ayudantes, mientras que las de los farmacéuticos serán de $33.128.Este último grupo, el más alto en la escala, en agosto cobrará $1.139.948 tras el acuerdo entre el gremio que dirige Sergio Haddad y los representantes empresarios de la Confederación Farmacéutica Argentina (COFA).