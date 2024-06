Una prepaga anunció uno de los aumentos más altos: todos los detalles

El mercado de la medicina prepaga está en pleno movimiento. Cada empresa está haciendo su apuesta y con el correr de los meses, a partir de la liberación de precios que regirá desde julio, se podrá apreciar cuáles se acomodarán mejor a las reglas de juego que propone el nuevo escenario.El regreso a la libertad para ajustar las cuotas -tras un primer intento fallido a partir de enero- hace que en este momento, en el que la mayoría de las compañías más importantes ha mostrado sus cartas, el abanico de aumentos sea amplio, en un espectro que oscila desde el 4,2 por ciento hasta más del 9.Casi en la cima pasó a ubicarse ahora una de las prepagas líderes, cuyo aumento estaba pendiente de anuncio y se acaba de conocer: según la comunicación que empezaron a recibir en las últimas horas los afiliados, Sancor Salud ajustará un 8,9 por ciento la cuota en julio y ese valor la deja segunda en el ránking de las empresas de alcance nacional, detrás de la prepaga del Hospital Italiano.La lista de aumentos confirmados por diferentes prepagas para julio queda, de mayor a menor, de la siguiente manera: Hospital Italiano, 9,37%; Sancor Salud, 8,9%; Accord Salud, 8,8%; Omint, 8,5%; Medicus, 8,07%; Galeno; 7,45%; Swiss Medical, 6,7%; Hospital Alemán, 6,3%; y Medifé, 4,2%.Clarín también consultó al Hospital Británico sobre cuál será la próxima variación de su cuota, y aseguraron que el dato lo informarían el próximo lunes. En el caso de OSDE, la prepaga más grande del país, el ajuste de julio recién se conocerá en el transcurso de julio porque es la única empresa del sector que cobra a mes vencido.Sancor Salud ha tenido un crecimiento importante en el último tiempo y con más de 700 mil afiliados pasó a ser una de las prepagas más grandes del mercado. Se trata de la misma compañía que en abril, cuando el amparo judicial de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) acababa de iniciarse, se presentó ante el juez para cuestionar el carácter de la acusación e intentar despegarse.En esa oportunidad, la empresa buscó diferenciarse de sus pares, a los que señaló de haber sido eventualmente los responsables de los supuestos aumentos abusivos señalados por el Gobierno. Con esa estrategia trató de encontrar un paraguas contra la avanzada oficial, que de todos modos la terminó alcanzando.El abogado Raúl Ferreyra García, letrado de la Mutual Sancor Salud, decidió a fines de abril utilizar como argumento de defensa los contrastes en la política empresaria entre las diferentes prepagas: “La actora (n. de la R: la Superintendencia de Servicios de Salud) deduce una demanda 'indiferenciada' contra la accionada, cuando existe una marcada heterogeneidad en el litisconsorcio pasivo de nuestro caso”.Y agregó: “La situación de nuestra parte es diferente a la de cualquier otro accionado. O al menos una parte de ellos. No podemos ser arrastrados por el eventual abuso que alguno -o algunos- de los codemandados haya cometido”. Y completó: “En consecuencia, su Señoría debe diferenciar prolijamente la situación de cada una de las accionadas”.Las autoridades de la Superintendencia de Servicios de Salud el día de la audiencia judicial con las prepagas, el 27 de mayo. Foto: Luciano ThiebergerAhora, liberadas nuevamente las cuotas del tope inflacionario -cuyo último dato fue del 4,2 por ciento-, la prepaga envió una carta a sus afiliados para comunicar el aumento del 9,8 por ciento en julio. Dice el texto: “En primer lugar y como es de público conocimiento, se han venido registrando una serie de variaciones en los costos prestacionales a todo nivel; entre ellos: aranceles profesionales, insumos médicos y no médicos, y costos laborales del sector”.Agrega que “en consecuencia, las autoridades de la Asociación resolvieron un incremento del 8,9 por ciento para julio de 2024”. Y para justificar ese índice, argumenta: “Considerándose para ello las variaciones objetivas en la estructura de costos derivadas de los cálculos actuariales que se realizaron”.Sancor Salud también informó a sus afiliados sobre la forma en que concretará la devolución del dinero cobrado por encima de la inflación en los últimos meses: “En la próxima factura percibirá dicha compensación bajo la denominación ‘Devolución Incremento Expte CCF 9610/2024 - Cuota 1/12’, siendo esta la primera de las 12 cuotas periódicas y consecutivas acordadas en dicha causa”.Pero aclaró a continuación: “En el caso de que usted haya recibido bonificaciones en el precio del plan de salud durante el periodo en cuestión (enero-mayo 2024) y como consecuencia de ello Sancor Salud no haya cobrado por el concepto Plan de Salud importes en exceso del Indice de Precios al Consumidor (IPC) durante ese periodo, la compensación que informamos en el párrafo anterior no existirá en su favor”.Más allá de esta prepaga puntual, existe un denominador potencialmente común a todas las empresas y es el de los afiliados que por no haber podido seguir pagando la cuota, u otro motivo particular, decidieron renunciar a la cobertura en algún momento entre enero y mayo. Según la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), y como ya había informado Clarín, también ese grupo tendría derecho a percibir las devoluciones sobre lo que hayan pagado por encima del IPC.Ahora que se acerca la fecha en que ese trámite debe comenzar a ejecutarse, este medio volvió a consultar a la SSS sobre cuál será la manera en que ese universo de gente será favorecida con el reintegro.Las fuentes ahora fueron más específicas en cuanto a las características de la gestión que corresponde hacer a los interesados. Explicaron que “quienes hayan dejado la prepaga deben realizar el trámite frente a la empresa en cuestión, ya que tras homologarse el acuerdo está obligada a reincorporarla en las mismas condiciones que las que la persona tenía, sin ningún tipo de penalidad”.Y agregaron: “Si no hay respuesta de la empresa, la persona puede realizar el reclamo en la Superintendencia”. Clarín preguntó entonces si para que se haga efectiva la devolución es condición reincorporarse a la prepaga, a lo que respondieron: “No necesariamente. Devolverán igual lo cobrado de más por los meses en cuestión”. Y aseguraron que mientras para los afiliados activos el monto aparecerá en la factura como una bonificación mensual, a los que ya no tienen ese estatus administrativo “deberán hacerles una transferencia o depósito bancario del excedente”.(Clarín)