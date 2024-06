ACLER: “En 21 años nunca tuvimos soluciones de fondo para clínicas y sanatorios”

Economía Advierten que hay miles de clínicas y sanatorios al borde de la quiebra

Fueron 21 años en los que no hubo soluciones de fondo.

Tras conocerse que la Unión Argentina de Salud (UAS) advirtió Más de 5.000 centros privados de la salud se encuentran al borde de la quiebra por "no tener márgenes para enfrentar ni siquiera el corto plazo", Elonce dialogó con las autoridades de la Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Entre Ríos (ACLER), para conocer la realidad de la provincia.“Entre Ríos no escapa de la situación general, estamos en emergencia (fue declarada en el 2002 y rigió hasta el 31 de diciembre de 2023).Teníamos subsidios a las contribuciones, impuesto al cheque y al empleó, pero todo esto cayó. En tanto, en el nivel provincial contábamos con un subsidio del 50 % a la energía, ya que somos dependiente de esto, pero esto se terminó”, expresó la presidenta de ACLER, Silvia D´Agostino, aEn esta misma línea, sostuvo que “si a este panorama le sumamos la terrible devaluación que impactó muchísimo en todo lo que significan insumos descartables, la situación es aun mas compleja. Hay cosas que se incrementaron un 500, 1.000 e incluso 1.200 por ciento. Estamos muy preocupados por todo este tema". Acto seguido, señaló que “también debimos abrir paritarias porque la lógica es que nuestros empleados también necesitan y sufren las consecuencias de la devaluación y es necesario cumplir con todo esto”Al ser consultada por la situación, detalló que “a nivel provincial nos reunimos con el ministro de Salud y de Economía, ahora aguardamos una nueva audiencia para poder llevarle números concretos sobre la realidad de Entre Ríos. Hemos estado hablando con autoridades de distintos sanatorios de departamento y realmente nos hemos impactado con la situación de cada uno. Es preocupante que pueda a llegar e tener que cerrar algún centro de salud privado debido al impacto que eso generaría”D´Agostino precisó que llevaron a cabo una encuesta cualitativa: "sobre si tenían deudas, habían realizado planes complementarios, si podían hacerle frente a todos los pagos y en base a todos los datos regidos se los presentó al director de IOSPER".A su turno, otro de los referentes de ACLER, Alejandro Beristayn, informó que “es un desastre que en una provincia como la nuestra, las clínicas pasen una determinada situación económica y por eso los hospitales están abarrotados”“La complejidad que tiene el sector privado a veces no puede ser captado por otras instituciones”, dijo al sostener que “muchas veces los directivos del San Martin nos dicen que no les derivemos pacientes porque no hay camas”.“Muchos sanatorios tienen deudas con la AFIP, que no han sido regularizadas, y a finales de junio vence la exención de que no pueda embargar los inmuebles”, sostuvo la presidenta de ACLER.Finalmente, detalló que “en 20 años nunca tuvimos soluciones de fondo, primero ahora primero se debe reconocer el problema”