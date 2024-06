Actividad industrial cayó 14,2% en abril: registran ocho meses seguidos de baja

Cuáles fueron los sectores que registraron mayores caídas en la producción

En abril, la actividad industrial registró una caída interanual de 14,2% y un repunte mensual de 4,5%, después del bajo desempeño de marzo. Así, se trató del onceavo mes de caída interanual consecutiva y el primer cuatrimestre de 2024 acumuló una baja de 12,4% interanual, según un informe del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA).En cuanto al empleo asalariado, aceleró la caída y se perdieron más de 15.357 puestos de trabajo desde agosto del 2023. En rigor, el sector industrial enfrenta dificultades por la baja demanda, así como aumentos de costos, que impactan en los datos de empleo.“Será importante que, en la medida que haya una recuperación del mercado interno, la misma no sea canalizada únicamente en mayores importaciones, sino que traccione una recuperación de la producción local y el empleo”, advirtió la UIA.Desde la entidad que preside Daniel Funes de Rioja pronosticaron también que los datos preliminares de mayo podrían mostrar “una leve caída” y anticiparon que continuará la baja interanual.Otras cifras que midió el informe fabril determinaron que el 53% de las empresas tuvo caídas de la producción, el 60% en las ventas, el 37% en las exportaciones y el 24% caídas en el empleo. Esto muestra un peor escenario en comparación al mismo mes del año pasado.Por otro lado, aumentaron las empresas con dificultades para hacer frente a sus pagos: “El 12% de las empresas encuestadas presentó problemas para afrontar integralmente todas sus obligaciones (salarios, proveedores, compromisos financieros, tarifas de servicios públicos e impuestos), el valor más alto de la serie”, indicaron.“Los mayores atrasos fueron en el rubro impuestos. Finalmente, las empresas consideraron que su situación económica está peor que hace un año. No obstante, se volvió a prever una mejora en las expectativas para el 2025: el 62,1% de las empresas espera que la situación económica de su compañía mejore, mientras el 68,3% espera que se ordene la situación del país”, apuntó la Unión Industrial.El informe detalla que, en términos interanuales, predominó la baja en todos rubros que componen el índice. Los mayores descensos se dieron en Minerales no metálicos (-34,1%), y en el sector Automotor (-21%), impulsados por un menor nivel de ventas al mercado interno y a las exportaciones.A su vez, cayó Metalmecánica (-19,5%), acumulando once meses de baja consecutiva. Le sigue Metales básicos (-16,7%), afectado por la producción de acero, mientras que la fabricación de aluminio creció un 5% respecto a abril del año pasado. En el caso del segmento de Sustancias y productos químicos volvió a caer de forma interanual (-12,2%) por un menor desempeño en la producción de pinturas, productos de limpieza e higiene y medicamentos.En el segmento CIQyP se destaca la caída de Petroquímicos intermedios (-33%) y Materias primas plásticas y caucho sintético (-14%.). En menor medida, cayó Refinación de petróleo (-4,5%) por cuarto mes consecutivo y la producción de Alimentos y bebidas (-4,2%).Por su parte, la producción de Papel y cartón también mostró una baja interanual de 3,8%, con tendencias mixtas al interior: mayores bajas en la producción papel para diarios y papel de impresión y relativa estabilidad en papel tissue y suba en papel para embalaje.